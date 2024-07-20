台中擄人重犯躲大陸19年...娶妻當廚師 回台落網判8年

台中陳姓男子2004年犯下擄人勒贖案，綁走經營機車行的陳姓鄰居丟在廢棄空屋，自己搭機逃往香港並致電對方家人稱「準備500萬元才能平安回家」，未料鄰居早自行掙脫才未付款，陳在大陸一躲19年，還娶妻以廚師為業月入民幣1萬元，去年回台落網被羈押，法院依擄人勒贖罪判他8年6月。

檢警調查，陳男缺錢花用，覬覦經營機車行陳姓鄰居的財富，竟找來身分不詳綽號「大頭」男子，於2004年9月23日到駕駛1輛小客車到車行，向鄰居佯稱有機車停在都會公園需前往修理，並請對方上車一同到場，鄰居不疑有他答應。

未料陳男將鄰居載到西屯路3段底甘露寺旁的空地後，就要對方下車還說「難為你了，現在手頭比較緊，想向你拿一些錢」，並由現場待命的大頭拿童軍繩綁住鄰居手，再用膠帶封住他眼睛、嘴巴，最後強擄到沙鹿區紅竹巷一處廢棄屋內並離去，後來鄰居自行脫困回家。

陳當晚就搭機逃往香港，但他不知鄰居已經自行掙脫，隔天再致電到鄰居家中向其哥哥說「你弟弟現在在我們手中，要準備500萬元才能讓他平安回家」，並提供1個中國北京交通銀行帳戶，後雙方談判贖金降到100萬元。

但因鄰居早就已經自行回家，家屬這才沒有交付百萬元贖金，警方2004年9月24日獲報追查、通緝至今。時隔19年，陳男因故跑回台隨即被攔下，法院以他通緝長達19年，裁定收押。台中地院審理時，陳均坦承不諱，有當年偵辦、出入境資料等可佐，認定他犯行明確。