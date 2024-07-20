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導演謊找張鈞甯拍「林則徐傳」募資 女富商驚覺有詐要回投資款

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

廣告導演王姓男子聲稱要拍電影「民族英雄林則徐傳」，向高雄女富商稱募資，後又稱要改拍其他電影，找港星任達華、曾志偉、張鈞甯演出，並由邱淑貞女兒沈月當女主角，女富商投資後認為受騙，提告索回這筆投資款86萬多元，高雄地方法院判決王姓導演應賠這筆錢。

判決指出，王姓導演向龔姓女富商聲稱，他取得林則徐後世子孫紀念基金會授權，要拍林則徐傳，後來基金會質疑他的能力，拒絕出資，林則徐傳的籌備工作因而停擺，王又對龔姓女富商說，要改拍自創電影劇本「丹寧的秘密」，打算找邱淑貞、沈月母女當女主角，且影星任達華、曾志偉、張鈞甯都有意願客串，又稱已與大陸某傳媒公司簽約，女富商便於2021年2月匯款86萬8000元給王。

事隔6天，女富商發現王剪接他人製作的廣告影片當自己製作的影片，驚覺受騙，請朋友查證大陸某傳媒公司，才知道並沒與王簽約拍電影，提告王詐欺，但王獲不起訴，龔女才打民事官司，要向王索回投資款。

王姓導演在法院審理時，稱將不拍「林則徐傳」改拍「丹寧的秘密」，龔女也參與討論及製作，沒詐欺的意思，另他透過「圈內人」任達華、曾志偉，但要先確定劇本內容跟預算才能談，邱淑貞母女還沒有去談。

高雄地院法官認為，王男以這些主張彰顯人脈深厚、要讓龔女信任他，使龔女誤以為電影籌備工作確有花費才同意匯款86萬8000元，堪認屬實，因此判王應償還86萬8000元給龔女。全案可上訴。　

高雄地檢署與高雄地方法院外觀照。本報資料照
高雄地檢署與高雄地方法院外觀照。本報資料照

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