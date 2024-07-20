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兄啃老又攻擊老母 弟亂棍打死他被依「義憤殺人」罪嫌起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中游姓男子不滿大他3歲的哥哥離婚後工作不穩，長期向年邁父母要錢、暴力相向，今年1月回家又目睹哥哥打媽媽，氣憤下拿球棍猛毆哥哥活活打死對方，案發後檢方罕見以刑度較輕的「義憤殺人罪嫌」命游6萬元交保，偵結則認為他不顧父母制止仍對哥哥行凶，改依家暴殺人罪嫌起訴他。

警方查，游男在印刷廠擔任員工，游兄和外籍配偶離婚後，考量照顧未成年小孩仍一起同住，游兄平時雖有開計程車，但收入仍不穩，常向父母討要3000、5000元，游也因此責備哥哥啃老，兄弟間嫌隙才擴大。

案發當天游兄和母親要錢被拒，竟發飆砸毀家中門窗、翻桌，還一度要攻擊媽媽，游男為保護母親憤而揮棒打死哥哥。檢方當時考量，游男是全家唯一經濟支柱，挺身保護母親卻殺了哥哥，複訊後依義憤殺人罪嫌命他6萬元交保，限制出居、出境出海。

檢方起訴指出，游男（44歲）哥哥、爸媽同住東區，游今年1月22日晚上8點多回家，撞見哥哥和媽媽發生拉扯，家中神明聽桌椅、神明燈及木櫃都被推倒，連同電扇、電話及飲水器等都被砸毀散落一地，游兄甚至拿著敲破的玻璃酒瓶要攻擊媽媽，游母則持木椅阻擋。

游見狀拿了1把木製球棍朝哥哥揮打，游兄則立即逃出屋外，剛好爸爸也回家停妥機車，游兄奔逃時不慎被機車絆倒，游眼見哥哥跌倒在地，持續拿球棍痛毆他頭部、身體，但父母目擊小兒子猛打大兒子，也一再出言制止，未料游男置之不理繼續揮打。

警方獲報到場逮捕游男，游兄緊急送醫仍因顱腦損傷，到院前就已經沒了呼吸心跳；檢方偵結依家暴殺人罪嫌起訴游，依法應由國民法庭審理。

游男不滿哥哥長期向爸媽要錢，又攻擊年邁母親，激動下亂棍打死哥哥，檢方依殺人罪嫌起訴游。圖／報系資料照
游男不滿哥哥長期向爸媽要錢，又攻擊年邁母親，激動下亂棍打死哥哥，檢方依殺人罪嫌起訴游。圖／報系資料照

殺人 父母

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