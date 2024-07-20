聽新聞
test
0:00 / 0:00
醫院門診大樓前 台南男手伸辣妹裙底摸大腿判拘役
台南朱姓男子日前在台南某醫院門診大樓前，趁女子不及抗拒之際，將右手伸進其裙底，觸碰其大腿內側，她被朱突如其來之舉嚇得花容失色，報警揪出色狼，朱坦承「凍未條」，法官認他犯性騷擾罪處拘役40日，可易科罰金。
朱於警詢及偵訊時均坦承不諱，與女子警詢時指述相符，現場並有監視器影像截圖可供佐證，法官認他的自白與事實相符，事證明確。
據調查，他去年底在台南某超商內，因見名女學生少年正在超商內採購商品，趁女學生行走間不及抗拒之際，以手觸摸其胸部1下得手。後經女學生告知家人後，通知員警到場，依現行犯將他逮捕。
台南地院指出，朱恣意對女子性騷擾，未尊重他人身體自主權益，造成她驚嚇及受辱之感，實在不可取。惟念及他坦承犯行，並斟酌其犯罪前科，顯見他不知悔改，且迄今尚未與女子達成和解或調解犯後態度，及其生活狀況、智識程度、犯罪手段等一切情狀，法官認他犯性騷擾罪處拘役40日，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言