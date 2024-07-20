醫院門診大樓前 台南男手伸辣妹裙底摸大腿判拘役

台南朱姓男子日前在台南某醫院門診大樓前，趁女子不及抗拒之際，將右手伸進其裙底，觸碰其大腿內側，她被朱突如其來之舉嚇得花容失色，報警揪出色狼，朱坦承「凍未條」，法官認他犯性騷擾罪處拘役40日，可易科罰金。

朱於警詢及偵訊時均坦承不諱，與女子警詢時指述相符，現場並有監視器影像截圖可供佐證，法官認他的自白與事實相符，事證明確。

據調查，他去年底在台南某超商內，因見名女學生少年正在超商內採購商品，趁女學生行走間不及抗拒之際，以手觸摸其胸部1下得手。後經女學生告知家人後，通知員警到場，依現行犯將他逮捕。