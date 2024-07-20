涉內線交易 可成董座1千萬交保

可成科技董事長洪水樹涉內線交易1000萬元交保。記者潘俊宏／攝影 金屬機殼大廠可成科技內線交易。可成董事長洪水樹與擔任總經理的胞弟洪天賜家族成員，涉於2次公司宣布買回庫藏股重訊公告前，事先買進股票，不法獲利4至5千萬元；調查局北機站、台北市調查處前天聯合搜索可成科技等處所，約談洪水樹夫妻共9人到案。台北地檢署昨依違反證交法命洪水樹1千萬元交保、洪天賜5百萬元交保。

同案約談的洪水樹妻子林珍玫、兒子洪仲凱、洪偉修、女兒洪怡婷均5百萬元交保；洪天賜妻子郭素美3百萬元交保。洪水樹家族財力驚人，檢察官清晨5點諭知交保後，律師團與家屬隨即拖著黑色行李箱辦保，短短不到1小時，湊足3800萬元保金離去。

據了解，洪水樹等人供稱，可成是家族企業，會定期買股票增加股權，否認內線交易。

檢調認為，洪水樹家族都是在禁止交易期間買進股票，內線交易可能性大，有必要約談交叉比對說詞，釐清消息傳遞過程。

檢調追查發現，洪水樹與洪天賜是消息傳遞主導者，兩人的配偶林珍玫、郭素美負責打電話聯繫券商、調度資金買股，兒女洪仲凱等3人則出借人頭帳戶。

不過，有兒女則供稱是自己要買股票，與父母無關，供述不一致。

可成科技分別於2020年3月、2021年9月，因受新冠疫情衝擊，導致公司股價非理性下跌，洪水樹為護盤自家股價，兩度發布重訊要買回公司庫藏股，總共5萬仟股。洪水樹、洪天賜利用內部人資訊優勢，在重訊成立時點前後買股，已實現與擬制性獲利4至5千萬元。

洪水樹移送複訊時，面對媒體詢問有無內線交易？他用堅定語氣說「沒有」。