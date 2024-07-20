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公托監視器系統 北市社會局：未與台智光簽約

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市議員陳重文涉及社會局公托監視器系統雲端建置案，昨遭北檢起訴，社會局長姚淑文今回應暫時未與台智光簽約。圖／台北市社會局提供
北市議員陳重文涉及社會局公托監視器系統雲端建置案，昨遭北檢起訴，社會局長姚淑文今回應暫時未與台智光簽約。圖／台北市社會局提供
國民黨台市議員陳重文涉圖利遭檢方起訴，北市府社會局回應指出，本案確實受議員高度關心，原要委託台智光公司建監視器系統，但台智光事件爆發後，社會局暫時未與台智光公司簽約。

社會局長姚淑文說，「台北市社會局就公托機構監視器系統雲端建置案」，是因陸續發生托嬰中心監視影像保存不當影響兒保調查，例如2023年內湖準公托不當對待事件，機構表示監視器遭損毀無法提供，導致社會局調查受阻。

姚淑文表示，社會局為回應家長期待，且於托嬰中心兒保案件調查時，能還原現場狀況，研議從公托機構開始建置；社會局原依2011年台北市政府簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」契約，擬委託台智光公司進行監視器系統雲端建置案工程，台智光事件爆發後，社會局因此事件疑慮，暫時未與台智光公司簽約。

北市府 台智光 監視器

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