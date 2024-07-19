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新北男涉台版N號房偷拍案墜樓 性影像犯罪管轄權問題再浮上檯面

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署去年偵破Telegram上買賣偷拍、性虐少女影片的「SCP」社群，宛如「台版N號房」案，近期續追上百名共犯，經聲押新北1名蘇姓男子，法院以「無管轄權」為由請回，蘇今就墜樓身亡；因買賣不雅影片多屬「純網路犯罪」，檢方曾點出恐因管轄權受限，要整團徹底根除相當困難。

兒少性影像遭偷拍、販賣或持有，因藝人黃子佼捲入「創意私房」案遭抨擊，據了解台中地檢偵辦的「SCP」社群就是自創意私房衍伸而出，卻變本加厲誘騙、威逼少女自拍拿異物插下體、吃穢物、用美工刀在胸口刻字、刺穿胸部及自慰，把影片在社群當商品賣，內部人看不下去才檢舉。

中檢去年偵破SCP社群潘姓男子為首等6名幹部，因社群會員多達百人遍布全台，檢方也考量若不根除，不雅影片恐一再流傳網路，被害少女身心難以回復，因而追緝共犯、持有者等行動並沒有停止，盼能從上到下完全根除。

檢警17日傳喚新北1名從事補教業的蘇姓男子，複訊後以他涉犯兒童及少年性剝削防制條例嫌疑重大聲請羈押，台中地院18日以無管轄權為由請回。

針對這類買賣兒少性影像犯罪，檢方過去就曾提及是「純網路犯罪」的新興型態，因網路犯罪不受所在地限制，但各地檢署、法院卻礙於管轄權規範，加上兒少性剝削多項條文是重罪，或被告長期購買而有反覆實施之虞，應有羈押必要，卻往往因院、檢雙方就管轄權認知不同，難以聲押成功。

檢方舉例，有專責主辦的地檢署發覺網路論壇上有人持有少女不雅影片，循IP位置確認雙方位置卻都不在管轄範圍內，只能移轉外縣市追查，缺乏統籌及整體連貫性，對案件掌握深度也大受影響。

有檢警就曾建議，針對網路性影像犯罪，台灣高等檢察署應出面統籌，比照緝毒、打詐模式全台清掃，才有望從上至下全數刨除乾淨。

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中檢持續偵辦Telegram上買賣偷拍、性虐少女影片的「SCP」社群相關共犯。示意圖／ingimage
中檢持續偵辦Telegram上買賣偷拍、性虐少女影片的「SCP」社群相關共犯。示意圖／ingimage

偷拍 創意私房 影片 性剝削 社群 網路

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