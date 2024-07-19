陳重文延押獲准！坐著輪椅上囚車 前往看守所羈押

檢調偵辦台北市社會局公托監視器系統雲端建置案涉嫌圖利，台北市議員陳重文涉嫌圖利遭羈押禁見，檢方起訴陳重文等7人；法院今天召開羈押庭，在羈押庭上他向法官承認偽造文書罪，否認業務侵占、使公務員登載不實、增資不實、貪汙圖利罪，就貪汙案向法官喊冤，並表示自己身體不適在獄中已戒護就醫，盼交保照顧家人，法官審理後，裁定陳羈押禁見3月，晚間陳重文坐著輪椅上囚車，前往看守所羈押。

另外台通光董事長李慶煌兒子李嘉豪涉內線交易「案外案」羈押禁見，今天移審，李嘉豪承認部分犯罪事實，台北地院裁定他1000萬元交保，同時要求他在本月26日前交出不法所得，限制住居、出境、出海8月，不得與李慶煌等案情相關人士有所接觸。 檢調偵辦台北市社會局公托監視器系統雲端建置案涉嫌圖利，台北市議員陳重文涉嫌圖利遭羈押禁見，另外台通光董事長李慶煌兒子李嘉豪涉內線交易「案外案」遭羈押禁見，今天移審，李嘉豪承認部分犯罪事實，台北地院裁定他1000萬元交保。記者許正宏／攝影 檢調偵辦台北市社會局公托監視器系統雲端建置案涉嫌圖利，台北市議員陳重文（中）涉嫌圖利遭羈押禁見，檢方起訴陳重文等7人；法院今天召開羈押庭，在羈押庭上他向法官承認輕罪否認重罪，並表示自己身體不適在獄中已戒護就醫，盼交保照顧家人，法官審理後，裁定陳羈押禁見3月，晚間陳重文坐著輪椅上囚車，前往看守所羈押。記者許正宏／攝影 檢調偵辦台北市社會局公托監視器系統雲端建置案涉嫌圖利，台北市議員陳重文（中）涉嫌圖利遭羈押禁見，檢方起訴陳重文等7人；法院今天召開羈押庭，在羈押庭上他向法官承認輕罪否認重罪，並表示自己身體不適在獄中已戒護就醫，盼交保照顧家人，法官審理後，裁定陳羈押禁見3月，晚間陳重文坐著輪椅上囚車，前往看守所羈押。記者許正宏／攝影 檢調偵辦台北市社會局公托監視器系統雲端建置案涉嫌圖利，台北市議員陳重文（中）涉嫌圖利遭羈押禁見，檢方起訴陳重文等7人；法院今天召開羈押庭，在羈押庭上他向法官承認輕罪否認重罪，並表示自己身體不適在獄中已戒護就醫，盼交保照顧家人，法官審理後，裁定陳羈押禁見3月，晚間陳重文坐著輪椅上囚車，前往看守所羈押。記者許正宏／攝影 台通光董事長李慶煌兒子李嘉豪涉內線交易「案外案」遭羈押禁見，今天移審，李嘉豪承認部分犯罪事實，台北地院裁定他1000萬元交保，律師帶著現金前來保人。記者許正宏／攝影