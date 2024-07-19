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陳重文涉圖利案查出「案外案」 李嘉豪內線交易1000萬交保

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市議員陳重文涉嫌圖利台北市社會局公托監視器系統雲端建置案，陳重文7人被訴，其中，台通光董事長李慶煌兒子李嘉豪涉內線交易「案外案」羈押禁見，今天移審，李嘉豪承認部分犯罪事實，台北地院裁定他1000萬元交保。

法官除了命李嘉豪以1000萬元交保外，同時要求他在本月26日前交出不法所得，限制住居、出境、出海8月，不得與李慶煌等案情相關人士有所接觸。

檢方全案起訴陳重文、陳妻白惠萍、立錡雲端公司負責人康立錡、大嘉公司負責人陳洛麟、台通光電公司董事陳玉玲、李慶煌之子兼台通光公司特助李嘉豪、台通公司工務部經理石富宇7人，李嘉豪搜索後被查出涉嫌內線交易。

檢廉偵辦查出，台通光電董事會今年3月決議將從集中交易市場買回庫藏股並削除股份，這項利多消息公告後，股價一度漲逾33元，但3月14日台通光電股價因台智光捲入弊案，跌破25元。

檢廉懷疑，李嘉豪涉嫌於禁止交易期間，藉由銀行帳戶買賣台通光電股票，不法獲利約上億元，今年4月23日搜索，約談李慶煌及兒子李嘉豪、女兒李宜娟9人到案，李嘉豪因涉犯證交法重罪，4月24日遭檢方聲押禁見獲准。

李嘉豪。圖／聯合報系資料照片
李嘉豪。圖／聯合報系資料照片

內線交易 陳重文

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