涉貪321萬！陳重文「腳掌到鼠蹊」蜂窩性組織炎求交保 法院裁定繼續羈押

台北市議員陳重文涉台北市社會局公托監視器系統雲端建置圖利案，不法獲利321萬元，檢方起訴陳重文7人；法院今天召開羈押庭，陳承認輕罪否認重罪，表示獄中已戒護就醫，盼交保照顧家人，法官審理，裁定陳羈押禁見3月。

陳重文在羈押庭向法官承認偽造文書罪，否認業務侵占、使公務員登載不實、增資不實、貪汙圖利罪，就貪汙案向喊冤。

陳重文表示，監視系統雲端採購包含傳輸、雲端、各品牌產品，各局處相關採購案有些是分開招標，不過，台智光有優先承包的特殊性，他認為由他持股的公司去得標本來就無利益突的問題。

陳重文說，與被告康立錡成立立錡雲端公司，資本額是以持股比例出金，因康資金有困難，再加上先前與康討論過康的專長是擔任過監視器廠商的小主管，對於授權取得具方便性，所以台智光取得標案時，才拿品牌去授權。

陳重文說，他保管立錡雲端的大小章，業務是康在負責，且立錡雲端至今沒有授權維鑛公司與社會局履約，檢方起訴認為他「留取一定利潤」涉貪321萬元，不是事實。

陳重文表示，可以接受200萬元的交保金、可以接受電子監控，他羈押最後1個月從腳掌到鼠蹊部都蜂窩性組織炎，人在外時本就心律不整，心室也肥大，心跳現在是140，無法獨力行走。

陳重文還說，陳家人六、七代都住在北投，他上有80多歲的父母、下有念大學的兒子，希望能交保後照家人，再好好面對訴訟。

公訴檢察官表示，陳重文的供詞前後矛盾，一方面施壓讓台智光獲利，一方面讓公務員依他的方式建置公托監視器，甚至要求公務員向自己朋友諮詢，明顯有利益輸送之情。

檢方論告說，陳重文偵查中交保後曾勾串證人，近來有政治人物涉貪，法院見解均是因有實質影響力而羈押被告，陳目前仍有議員身分，如交保在外，會假借職權再對公務員施壓，讓案情朝有利陳的發向發展，建議繼續羈押禁見陳。

檢方全案是依涉犯貪汙、銀行法、偽造文書罪起訴陳重文、陳妻白惠萍、立錡雲端公司負責人康立錡、大嘉公司負責人陳洛麟、台通光電公司董事陳玉玲、李慶煌之子兼台通光公司特助李嘉豪、台通公司工務部經理石富宇共7人。

檢察官指出，陳重文涉案部分有四大案情，分別為「台北市政府社會局公托監視器系統雲端建置圖利」、「立錡雲端公司資本不實案」、「國亨公司資本不實及偽造文書案」及「立展公司資本不實案」。

檢方查出，2011年台北市政府與台智光簽「台北市光纖網路委外建設暨營運案」契約，約定由台智光負責建置台北市轄內光纖網路，並享經營權25年。

2023年4月至6月，陳重文以質詢或施壓干涉建置案，致社會局決定依光纖BOT案架構委請台智光辦理監視器系統雲端建置案。

陳重文、康立錡2023年5月成立立錡雲端公司，由康立錡出任負責人，台智光向康立錡採購時，陳重文、康立錡安排立錡雲端出面接單，再發包給康立錡獨資經營的維礦公司履約，留取一定利潤在立錡雲端公司。