藥師自稱醫師建議喝能量水治病 診治70人判刑6月加罰金

彰化縣周姓藥師自稱「周醫師」，到縣內某廟宇為病人做醫學儀器檢測，聲稱飲用能量水可排除致癌物，先前70人前往「就醫」，一名患者由兒子陪伴前往發現不對勁，向衛生局檢舉。彰化地方法院依涉犯醫師法，判處6月有期徒刑併科罰金30萬元。可上訴。

判決書指出，周男領有藥師執照，卻沒取得合法醫師資格，民國95年間因違反醫師法案件，被台北地方法院判處有期徒刑6月確定，竟仍不知悔改，民國108年至111年間以「周醫師」身分，首次診察費1000元，約3個月一次與不特定病患相約到彰化縣某私人宮廟，使用傅爾電針能量醫學檢測儀器，檢測病患身體有何症狀、診斷病患的病程，建議病患並稱飲用能量水可排除致癌物。

周男擅自執行醫療業務行為，前後約70人前往接受他的診治、醫療、建議，其中一名病患由兒子陪同前往，接受周男診療後，發現他的行為，向衛生局舉報後調查移送偵辦。