德州撲克協會涉掩護非法聚賭 警逮30人送辦

莊姓男子在台北市某德州撲克協會內辦限時賽事，涉以合法掩護非法，讓賭客持現金換籌碼參加競賽，結束後再依排名換錢，警方掌握情資，循線逮捕莊男等30人送辦。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料，日前接獲線報，北市警局附近某家德州撲克競技協會疑經營職業賭場，經多天縝密掌握情資，發現27歲莊姓男子涉嫌找人聚賭，派員前往埋伏、蒐證。

警方查出，莊姓男子等人先透過社群媒體張貼廣告攬客，並要有興趣賭客私下加入群組，莊男等人在群組內公布德州撲克的限時錦標賽，排名越高、獎金越多等資訊。

警方表示，員警在附近埋伏監控時，發現賭客前往超商領錢，上前攔查盤問，此名賭客原本否認聚賭，佯稱是參加比賽，最終被突破心防，承認參加協會舉辦限時賽事，現場以現金換籌碼參加競賽，比賽結束後依排名到櫃台換錢。

警方掌握線索多月，昨天持搜索票前往此家德州撲克協會搜索，當場逮捕莊姓男子、女荷官、賭客等共30人，及抽頭金新台幣15萬餘元、預備籌碼、點鈔機、牌具等物。

警方表示，賭客都幾乎為20歲至30歲年輕人，研判正值暑假期間，店家為攬客以限時錦標賽刺激玩家，吸引年輕人報名。警詢後依違反賭博罪嫌把莊姓男子等人移送台北地檢署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁處。