長照悲歌 新莊中年男子情緒失控殺死老母判6年

新北市新莊區一名患有重度憂鬱症的黃姓中年男子，去年8月下旬接受治療完畢，出院返家與老母同住，負責照顧老母生活起居。不料同年月25日上午約9點半，

黃母不配合黃男照料起居，讓黃男認為自己長期的照顧、付出未獲重視，突然憂鬱症爆發、情緒失控，將老母頭部推往客廳落地窗撞擊，並亂拳毆打母親全身，導致顱內出血、腦水腫、腦損傷而死。新北地方法院國民法官法庭，今依傷害直系血親尊親屬致死罪，判處黃男6年徒刑。

判決指出，案發當天起床時，黃母不僅不配合黃男照顧，還頻頻自責先前讓黃弟辭職照顧自己，黃男因不滿黃母無視其以往長期照顧付出，仍一昧關心弟弟，心生不滿誘發重度憂鬱症，一時情緒失控出手重毆母親。

黃男除徒手將老母頭部往落地窗撞擊外，並持續毆打母親頭、臉部、身體和四肢，以致黃母頭、頸部、軀幹及四肢受有多處外傷、頭皮大面積出血，併有顱內出血、創傷性神經軸突損傷、腦水腫等傷勢，造成皮下軟組織出血及腦損傷死亡。

黃男經司法精神鑑定，認為他在生長家庭破碎、照顧生病老親、工作調適不良及人際互動問題等多重原因影響下，罹患重度憂鬱症，控制能力明顯降低；弒母犯行為一時情緒受到刺激失控，非預謀型犯案，犯罪動機並非惡劣。

且審理過程中，黃男透過修復式司法，積極修補與家人關係，取得弟弟、妹妹的諒解，犯後態度良好；家人也願維持其家庭支援系統，而無監護處分必要。合議庭經評議後予以減刑，全案可上訴。

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