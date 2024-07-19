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前女友控遭施暴拘禁！YTR「型男機長瘋狂詹姆士」涉強制性交 本人發聲否認

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
一名謝姓女子指控，她與YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」王天傑交往時曾遭施暴，今與律師赴台北地檢署，提告對方涉犯強制性交、強制、恐嚇及傷害等罪。圖／擷自臉書型男機長瘋狂詹姆士の飛航管制區
一名謝姓女子指控，她與YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」王天傑交往時曾遭施暴，今與律師赴台北地檢署，提告對方涉犯強制性交、強制、恐嚇及傷害等罪。圖／擷自臉書型男機長瘋狂詹姆士の飛航管制區

一名謝姓女子指控，她與YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」王天傑交往時曾遭施暴，今與律師赴台北地檢署，提告對方涉犯強制性交、強制、恐嚇及傷害等罪。王天傑的委任律師張宸皓回應，王天傑絕對沒有性侵謝小姐，其他則交由司法單位調查。

謝女指控，2022年9月間，她在網路結識王天傑，2023年9月22日至今年2月28日間，王天傑曾對他施暴共4次。

謝女說，起初和他聊天，對方是機長，網路形象反對霸凌及暴力，沒想到會做這樣的事。她因為覺得丟臉，本來都不敢跟父母、親友說，接受治療後，身心狀況改善，認為她的身體是父母給的，她要好好保護身體，才選擇站出來。

王天傑的委任律師張宸皓表示，謝小姐與王天傑確實曾經交往過，但是分手過程不愉快，曾產生爭執，王天傑絕對沒有性侵謝小姐，其他則交由司法調查。

謝女說，去年9月22日，她與王天傑在家中看電影，她的手鍊刮到對方的肚子，王天傑忽然很生氣，要求她拿下手鍊，她不從，對方便扯斷手鍊、掐脖子，過程很大聲，引發鄰居報警，並至醫院治療。

第二次則是，2023年10月16日晚間，晚上謝女睡不著想去客廳滑手機，對方強行把她留在房間，還恐嚇「是不是想再進一次醫院」、「是不是要我現在掐死妳」，把她的頭從床上撞擊地面，謝女畏懼，隔天通報113家暴專線。

第三次施暴發生在2023年12月10日，兩人去北海道旅行，因謝女沒幫王天傑找泡湯的地方，對方暴怒，將她拘禁在露營車內。

謝女說，第四次施暴發生在今年2月28日，王天傑在網路宣布要退休，她赴越南幫忙搬家返台。王天傑當時從澳洲回到家時，她正在睡覺，對方覺得謝女沒有招呼他，因而暴怒並強拖著她到房間，不讓她穿衣服及不能大聲說話，不可引來鄰居報警，不然就要讓她「安靜地離開這個房間」，隨後王天傑拿枕頭掩住她的口鼻，壓制在床上，一手掐住她的脖子、一手掐住她的頭部，造成臉部有受傷。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

一名謝姓女子（左）指控，她與YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」王天傑交往時曾遭施暴，今與律師（右）赴台北地檢署，提告王天傑涉犯強制性交、強制、恐嚇及傷害等罪。記者房荷庭／攝影
一名謝姓女子（左）指控，她與YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」王天傑交往時曾遭施暴，今與律師（右）赴台北地檢署，提告王天傑涉犯強制性交、強制、恐嚇及傷害等罪。記者房荷庭／攝影
一名謝姓女子（左）指控，YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」王天傑曾對她施暴，今與律師（右）赴台北地檢署，提告王天傑涉犯強制性交、強制、恐嚇及傷害等罪。記者房荷庭／攝影
一名謝姓女子（左）指控，YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」王天傑曾對她施暴，今與律師（右）赴台北地檢署，提告王天傑涉犯強制性交、強制、恐嚇及傷害等罪。記者房荷庭／攝影

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