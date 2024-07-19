董念台傳「黑鷹滅青鳥」簡訊涉恐嚇3萬交保！檢察官命他須遵守這3件事

有立委近日收到署名「黑鷹部隊總隊長董念台」的簡訊，內容揚言要「黑鷹滅青鳥」，民進黨立委林楚茵等人已報案。台北地檢署昨指揮台北市政府警察局中正第一分局偵辦，案由為恐嚇罪，警方今傳喚董念台到案，詢後移送北檢複訊，檢方諭知3萬元交保並應遵守3件事，如有違反，依規定得聲押。

近日，有立委收到一封黑鷹滅青鳥的簡訊後報案，這則簡訊署名者為「黑鷹部隊總隊長：董念台」，內容指出，不知道哪個傻蛋創造了青鳥集團，替台獨分子賴清德圍攻政治之事，將成立黑鷹部隊，以消滅青鳥為己任；黑鷹部隊成員將以出獄受刑人為主，黑鷹必將全面包圍有青鳥出入的場合。

北檢指揮警方偵辦，案由為恐嚇罪。警方昨指出，由於董念台在簡訊署名、於媒體受訪時承認簡訊是由他發送，近日將寄發通知書要求他到案說明。

警方今天上午傳喚董念台到案，詢問後依涉嫌妨害自由等罪嫌，移送北檢複訊。訊後，檢方於午間諭知董念台3萬元交保，並應遵守3件事：第一，不得對被害人、參與集會活動人員之身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為；第二，不得為造成公眾惶恐、騷動之行為；第三，不得為煽惑他人犯罪之行為，如有違反，依規定得聲請羈押。

今天下午1點40分，董念台交保後受訪表示，他不太懂法律，這次是他吃了禍從口出的虧，檢察官有提醒他，交保後不可以談案情，否則可能構成洩密罪，他本來想說乾脆不要交保了，但想想在台南還有很事，不交保可能會更倒霉，所以還是交保出來了。

問及發簡訊的原因，董念台說，當初是他有自己的想法，但想法和法律有些地方可能有抵觸，所以他吃啞巴虧，記住了，他說因為常和媒體互動，發送通稿，結果通稿造成那麼大禍害出來。他說，他的個性是希望講話算話，可是現在好像法律最大，還是要尊敬法律。