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「好甘心」診所違規替541志工打AZ 挨罰200萬打官司結果曝

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

好甘心診所3年前違規替541名不符合疫苗優先接種對象資格的志工施打AZ疫苗，被台北市政府衛生局裁罰200萬元，好甘心不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決診所敗訴，可上訴。

2021年新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心同年2月訂定疫苗接種計畫，同年5月27日頒布41萬劑AZ疫苗配發作業，以第一類至第三類人員為施打對象；然而，好甘心診所同年6月8日替541人不符合資格者接種疫苗，被北市衛生局開罰200萬元。

好甘心提告主張，傳染病防治法中的中央主管機關不包括指揮中心，指揮中心發布的計畫，頂多是滾動式訓示規定，沒有實權取代衛福部的政策，認為指揮中心的函沒有拘束診所的效力。

好甘心認為，衛生局認定的志工僅「衛生保健志工」，而診所認定的志工則是廣義志工，是雙方認知落差，並沒有故意違法，且衛生局依專業判斷可知，診所何來數以千計的志工，卻還是核發疫苗，是衛生局的疏失，認為裁罰200萬元處分有瑕疵。

北高行指出，指揮中心發布的接種計畫，屬於傳染病防治法中的中央主管機關訂定的預防接種政策，且好甘心施打的541名人員皆為「診所志工」，而第一類接種對象僅限於「醫院」的「衛生保健志工」，診所只限2名行政人員能施打，因此好甘心確實已違反規範。

北高行指出，衛生保健志工除了需長期固定服務於醫療院所，且必須領有志願服務記錄冊、衛生局登記在案，但好甘心始終未提出541人的志工記錄冊或衛生局登記在案的事證。

判決認為，好甘心對接種政策毫不在意，仍在疫苗匱乏、政府嚴令接種對象次序的狀況下，大量對非優先接種對象施打AZ疫苗，衛生局處分裁罰200萬元沒有違誤。

好甘心診所3年前違規替541名不符合疫苗優先接種對象資格的志工施打AZ疫苗，被北市衛生局裁罰200萬元，不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決診所敗訴。示意圖／聯合報系資料照片
好甘心診所3年前違規替541名不符合疫苗優先接種對象資格的志工施打AZ疫苗，被北市衛生局裁罰200萬元，不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決診所敗訴。示意圖／聯合報系資料照片

AZ疫苗 疫情 衛生局

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