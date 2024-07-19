聽新聞
test
0:00 / 0:00
「學渣」曠課太多遭廢訓...她無緣法官 他擁2台大碩士...辭處長半年申請再任法官
司法院23日將召開本年度六次第6次人事審議委員會，計畫討論法官遷調、轉任、再任案外，還包括任免今年從司法官學院結業的55名「新血」，司法院卻接獲通知，其中1名女學員遭司法官訓練委員會決議通過廢止受訓資格，正函報保訓會核定，消息一出，引發議論。
因還未定案，司法院還是先以55名分發員額提會審議，並依會議決議送請司法官學院辦理司法官班第63期學員分發事宜。但如於分發作業前，分發法院員額變更為54名，減少的1名分發法官名額，由台中地院吸收。
司法官學院表示，該名女學員因有「法定廢訓事由」，經訓委會決議廢止受訓資格，現報請保訓會核定中。據了解，女學員在實習期間出退勤不正常，曠課時數超過規定。
但諷刺的是，這名自稱是「學渣」的女學員2年前三戰司法官、律師考試，最終如願以償，還接受媒體採訪分享自己功課並不頂尖，甚至沒拿到高中學歷，在大學畢業後曾當起背包客行遍十多國。她「參透」生命的歸屬與熱愛終究還是法律。
被廢訓的女學員曾說，律師上榜關鍵在於民法、民事訴訟法要夠穩，否則分數拉鋸會很大，並分析司法官、律師的分水嶺，在於國文，文筆的培養對法律人至關重要。
本次包括黃思源、黃耀賢、卓巧琦、朱曉群、高健祐、陳郁仁、黃淑美、楊景婷、洪欣昇等檢察官與試署檢察官王宥棠轉任各地院法官。
而最受矚目的是擁有台大資工、台大科際整合法律學2個研究所碩士的司法院資訊處前處長邱士賓申請再任法官，司法院法官遴選委員會審議通過，擬派代為台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言