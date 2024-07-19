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保障求職安全！ 104人力銀行主動通報檢調偵辦不法

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對媒體報導檢調搜索人頭公司，透過104人力銀行不當邀約求職者面試，104人力銀行19日發表聲明。

104人力銀行強調，為保障求職安全，104人力銀行已建置AI資安異常偵測及管理系統，平時即透過資安巡檢機制進行查察。本案件是由104人力銀行上述系統主動偵測到特定徵才企業系統使用行為異常，經104人力銀行蒐證後，發現該徵才企業疑似不法，主動向調查局台北市調查處報案，由檢調展開後續偵辦。全案目前已進入司法程序，基於偵查不公開原則，104人力銀行不針對案件細節說明。

104人力銀行提醒求職者，若邀約面試的企業與刊登職缺的企業不符，歡迎向104人力銀行檢舉，也請留意以下求職安全提醒：

• 應徵時下新興職務（如 網紅/直播主/模特兒）時，請主動向徵才企業了解契約內容，留意是否需要事先負擔攝影、宣傳等費用，以及付費方式。

• 徵才企業經營型態與應徵職務內容，若是與線上博弈（賭博網站）有關者，請勿接受聘僱，以免觸法，並請將訊息即時通知104人力銀行處理。

• 面試前三要點：確認公司是否合法、告知親友面試地點、留意職缺內容有無不實。

• 不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不交證件、不留機敏個資(如 身份證字號、存摺帳號、金融密碼等)。

• 不要在非辦公時間(如 深夜)、非公司所在處或異常偏僻地點(如 郊區、旅館、密閉空間等)面試。

• 不隨意加Line等通訊軟體，多用104平台連繫來保障自己。

• 您有權拒絕面試中任何讓您不舒服的不當動作、接觸、語言。

• 求職安全專線：【勞動部】0800-085-151【104人力銀行】02-29126104轉2或來信詢問。

人力銀行 面試

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