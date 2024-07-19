影／男經營蝦皮網路商店拒繳營業稅 卻提百萬投資髮廊 遭拘提管收

28歲嘉義市陳姓男子在蝦皮公司購物網站經營網路商店，未辦稅籍登記，南區國稅局民雄稽徵所調查陳男111年5月1日至6月30日，訂單高達4100多萬元，陸續提領3900多萬元到他帳戶，核定陳男營業稅219萬4300元，民雄稽徵所通知繳納逾期不繳，移送行政執行署嘉義分署強制執行，發現他提領百萬元投資經營髮廊，日前拘提管收。

國稅局調查過程，陳男表示將帳號借給微信認識大陸友人，賣貨所得款項以現金提領後交友人，但承辦行政執行官調查，陳男改稱是女友嫂嫂借陳男帳戶從事網拍生意，聽嫂嫂指示提領現金，將網拍所得貨款給嫂嫂。說法前後不一，言詞矛盾虛偽。

行政執行官詢問，陳男雖主動承諾願意每月自動繳納6000元，事後分文未繳，無繳納意願，行政執行官調查發現，移送機關111年7月20日調查，陳男處分名下位於民雄鄉房地產；銀行帳戶也有多筆資金遭陳男提領，金額高達171萬餘元。

陳男坦承投資位於嘉市興業西路髮廊，經調查擔任髮廊店長，既有資力投資經營該髮廊，也有盈餘分配及薪資收入，分署核發執行命令扣押陳男出資額或報酬未獲回復，陳男符合「就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」，以及「顯有履行義務可能故不履行」管收事由。