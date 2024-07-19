快訊

幼兒園性侵案…蔣萬安負面聲量爆表 好感度剩0.25

比蘋果官方划算！2024 Straight A BTS方案最高省2萬、iPad 10也能買 規則、贈品一次看

川普2.0要讓美國再次富裕 新政會演變成全球經濟災難？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男經營蝦皮網路商店拒繳營業稅 卻提百萬投資髮廊 遭拘提管收

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

28歲嘉義市陳姓男子在蝦皮公司購物網站經營網路商店，未辦稅籍登記，南區國稅局民雄稽徵所調查陳男111年5月1日至6月30日，訂單高達4100多萬元，陸續提領3900多萬元到他帳戶，核定陳男營業稅219萬4300元，民雄稽徵所通知繳納逾期不繳，移送行政執行署嘉義分署強制執行，發現他提領百萬元投資經營髮廊，日前拘提管收。

國稅局調查過程，陳男表示將帳號借給微信認識大陸友人，賣貨所得款項以現金提領後交友人，但承辦行政執行官調查，陳男改稱是女友嫂嫂借陳男帳戶從事網拍生意，聽嫂嫂指示提領現金，將網拍所得貨款給嫂嫂。說法前後不一，言詞矛盾虛偽。

行政執行官詢問，陳男雖主動承諾願意每月自動繳納6000元，事後分文未繳，無繳納意願，行政執行官調查發現，移送機關111年7月20日調查，陳男處分名下位於民雄鄉房地產；銀行帳戶也有多筆資金遭陳男提領，金額高達171萬餘元。

陳男坦承投資位於嘉市興業西路髮廊，經調查擔任髮廊店長，既有資力投資經營該髮廊，也有盈餘分配及薪資收入，分署核發執行命令扣押陳男出資額或報酬未獲回復，陳男符合「就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」，以及「顯有履行義務可能故不履行」管收事由。

行政執行官經多次通知陳男沒有結果，向嘉義地院聲請拘票拘提陳男，執行人員前往陳男經營髮廊拘提陳男到案，因陳男仍無繳納意願，行政執行官向法院聲請管收，法官開庭後認定陳男符合法定管收事由，又無繳納意願，裁定管收。

陳姓男子經營蝦皮網路商店，拒繳營業稅投資經營髮廊， 遭拘提管收。圖／行政執行署嘉義分署提供
陳姓男子經營蝦皮網路商店，拒繳營業稅投資經營髮廊， 遭拘提管收。圖／行政執行署嘉義分署提供
陳姓男子經營蝦皮網路商店，拒繳營業稅投資經營髮廊， 遭拘提管收。圖／行政執行署嘉義分署提供
陳姓男子經營蝦皮網路商店，拒繳營業稅投資經營髮廊， 遭拘提管收。圖／行政執行署嘉義分署提供
陳姓男子經營蝦皮網路商店，拒繳營業稅投資經營髮廊， 遭拘提管收。圖／行政執行署嘉義分署提供
陳姓男子經營蝦皮網路商店，拒繳營業稅投資經營髮廊， 遭拘提管收。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 嫂嫂 髮廊

延伸閱讀

這也太卷了吧！他質疑蝦皮99元免運「還能賺錢？」 網笑：便宜到嚇死你

台南新營工程行滯欠257萬稅款 帳戶700萬流向不明…負責人遭管收

傳拒繳管理費…郭書瑤驚爆離開台灣！下一步全說了

蝦皮店到店隔日到貨服務快速成長 涵蓋逾150萬件商品

相關新聞

陳重文台智光案貪321萬 還辯「大水庫理論」 檢起訴求重刑！

國民黨籍台北市議員陳重文涉嫌圖利「台北市政府社會局公托監視器系統雲端建置案」，不法利得321萬8480元，自今年3月遭搜...

鄭文逸聯手陸資操縱大同股價判關13年半！北檢今急拘提發監

大同公司市場派、台商鄭文逸與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，二審判決鄭13年6月徒刑，...

保障求職安全！ 104人力銀行主動通報檢調偵辦不法

針對媒體報導檢調搜索人頭公司，透過104人力銀行不當邀約求職者面試，104人力銀行19日發表聲明。

影／男經營蝦皮網路商店拒繳營業稅 卻提百萬投資髮廊 遭拘提管收

28歲嘉義市陳姓男子在蝦皮公司購物網站經營網路商店，未辦稅籍登記，南區國稅局民雄稽徵所調查陳男111年5月1日至6月30...

傳送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委涉恐嚇 董念台3萬交保

有立委近日收到署名「黑鷹部隊總隊長董念台」的簡訊，內容揚言要「黑鷹滅青鳥」，民進黨立委林楚茵等人已報案。台北地檢署昨指揮...

勾結業者開立不實罰單 台南3警被訴貪汙遭停職

檢調前年偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，經警政署通令全面清查，廉檢去年6月傳喚台南黃姓等5名員警到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。