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傳送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委涉恐嚇 董念台3萬交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

有立委近日收到署名「黑鷹部隊總隊長董念台」的簡訊，內容揚言要「黑鷹滅青鳥」，民進黨立委林楚茵等人已報案。台北地檢署昨指揮台北市政府警察局中正第一分局偵辦，案由為恐嚇罪，警方今傳喚董念台到案，詢後移送北檢複訊，檢方諭知3萬元交保。

近日，有立委收到一封黑鷹滅青鳥的簡訊後報案。這則簡訊署名者為「黑鷹部隊總隊長：董念台」，內容提及，不知道哪個傻蛋創造了青鳥集團，替台獨分子賴清德圍攻政治之事，由於賴台獨分子以青鳥為榮，激起打抱不平之心，將成立黑鷹部隊，以消滅青鳥為己任；黑鷹部隊成員將以出獄受刑人為主，只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面包圍。

北檢昨天已指派檢察官指揮警方偵辦，案由為恐嚇罪等；警方昨指出，由於董念台在簡訊署名、於媒體受訪時承認簡訊是自己發送，近日將寄發通知書要求他到案說明。

警方今天上午傳喚董念台到案，詢問後依涉嫌妨害自由等罪嫌，移送北檢複訊。訊後，檢方於午間諭知董念台3萬元交保。

董念台（左）。記者房荷庭／攝影
董念台（左）。記者房荷庭／攝影

台獨 恐嚇 董念台

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