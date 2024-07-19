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勾結業者開立不實罰單 台南3警被訴貪汙遭停職
檢調前年偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，經警政署通令全面清查，廉檢去年6月傳喚台南黃姓等5名員警到案說明，並依貪汙、偽造文書罪嫌起訴，台南市警局指出，黃、陳及黃姓等3警遭起訴貪汙，正辦理停職外，徐、馬姓2警遭起訴偽造文書，視判決情形究責。
據調查，黃等5名員警原本分別任職第四、第五及麻豆警分局轄區派出所，案發後，多數已調離原單位，改調保安警察大隊或原為實習生已轉調高雄湖內警分局等單位。
市警局指出，黃、陳及黃姓等3警遭起訴貪汙治罪條例，依相關規定正辦理停職程序，另徐、馬姓等2警遭起訴偽造文書，持續洽查各審級偵審情形，視判決情形辦理停免職或查究行政責任。
檢方起訴指出，2022年起至2022年間，黃、陳、黃、徐、馬姓等5人，身為執行取締交通違規員警，與王、徐、陳、林、余姓等人先刻意拆卸牌照，讓員警不實取締方式，刻意虛偽製造違規事項，再由警員配合逕行不實攔停舉發。
且未依規定當場禁止車輛行駛或移置保管，致使業者得逕將車輛駛離後，重新驗車申領新牌照立即上路，使車主得以免除3個月或6個月吊扣期間，無法使用車輛不利益，而獲取相當金額無形 利益，及免除每輛車至少1000元移置保管費用，業者則獲取高額代辦費用。
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