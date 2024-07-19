超速違規吊扣牌照加嚴 吊扣車牌案件半年暴增4倍多

道路交通管理處罰條例去年6月30日修訂上路，吊扣牌照標準由超速60公里改為40公里，導致假車牌數量增加。最近就有車輛掛註銷車牌，被警方扣繳後，改使用偽造車牌行駛違規被警方查獲，南投監理站比對資料，發現原本車牌還扣繳在監理站內，通報警方查獲偽造牌照，已由警方依偽造文書罪移送法辦。

公路局統計，去年上半年因超速吊扣車牌6429件，去年6月道路交通管理處罰條例道交條修訂實施後，下半年遭吊扣牌照暴增為2萬7998件，增加4.3倍。牌照遭吊銷、註銷後，車輛依規定不能上路，有8成未依規定定期檢驗，往往車況條件不佳且未投保強制險，上路行駛成為道安隱憂，也產生懸掛偽造車牌，或A車掛B牌等情事，淪犯罪工具，危及社會治安。

南投監理站就發現有車輛因吊註銷牌照行駛公路，被警方靠發並當場扣繳2面車牌。但車主卻購買偽造車牌繼續行駛，又因違規再度被警方查扣，警方將吊扣牌照移送南投監理站，監理人員發現這輛車車牌早已被扣繳在監理站內，新查扣的2面車牌乃是偽造。

南投監理站長黃永松說，因為偽造牌照案件增加，已訓練監理人員分辨牌照真偽，同時針對民眾辦理牌照業務及警方扣繳車牌加強查核。最近南投監理站監理人員就從警方扣繳的違規牌照中，就查獲3件偽造牌照，已經通報警方依法追究行事責任。