聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／自稱「學渣」卻擠進國考窄門 她蹺課太多司法官的夢飛了
自稱「學渣」未取得高中畢業證書的李欣庭，嚮往法律工作攻讀法律學士、碩士參加司法官特考，難能中第，卻在受訓期間實習時遲到早退，司法官學院訓練委員會認已經嚴重違規，廢止她的受訓資格報考試院核定。
李欣庭如果今年順利分發，是司法官學院63期的法官或檢察官，將成為執法先鋒，但她不遵守規定，美夢已碎。
現年28歲的李欣庭台北大學法律系法學組畢業，自述曾擔任南山人壽的業代，因缺一紙高中文憑之故，對外自稱是「學渣」；她經過3年備考，2021年獲司法官特考、律師高考「雙榜」，曾是年輕學子的勵志榜樣。
準司法官訓練一期為2年，第一階段在學院上課，第二階段在行政機關實習或在檢察署、法院當學習司法官，最末階段返回學院再分發執業。
李欣庭於第一階段訓期時，被疑藉口請「生理假」出國，第二階段她在中、南部機關實習時，缺課超過20小時，實習時又經常性遲到早退，司法官學院訓委會為此調查她為何不勤學。
訓委會調出李欣庭考勤紀錄，查無李女藉口出國的事實，訓委會認定違規不成立，不過，李女遲到早退蹺課太多，且提不出合理事由，違規情形太明顯，訓委會開會決議廢止她的受訓資格，送考試院公務人員保障暨培訓委員會核定、確認。
準司法官於訓期被取消資格者不多，李欣庭非首例。過去有學員酒後鬧事、對同學性騷擾，司法官學院認「未來」執法者要術德兼修，作人表率，除要求專業知識，道德操守不能偏廢，對學員汰除高規格檢驗，嚴格辦理。
司法官在全國30多萬名公務員中社會地位高、公俸保障佳，每年吸引近萬人應試，但錄取率卻不到2%，過關的都是人中龍鳳，李欣庭考上未遵守規定可能喪失資格，只能說惋惜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言