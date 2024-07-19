獨／自稱「學渣」卻擠進國考窄門　她蹺課太多司法官的夢飛了

自稱「學渣」未取得高中畢業證書的李欣庭，嚮往法律工作攻讀法律學士、碩士參加司法官特考，難能中第，卻在受訓期間實習時遲到早退，司法官學院訓練委員會認已經嚴重違規，廢止她的受訓資格報考試院核定。

李欣庭如果今年順利分發，是司法官學院63期的法官或檢察官，將成為執法先鋒，但她不遵守規定，美夢已碎。

現年28歲的李欣庭台北大學法律系法學組畢業，自述曾擔任南山人壽的業代，因缺一紙高中文憑之故，對外自稱是「學渣」；她經過3年備考，2021年獲司法官特考、律師高考「雙榜」，曾是年輕學子的勵志榜樣。

準司法官訓練一期為2年，第一階段在學院上課，第二階段在行政機關實習或在檢察署、法院當學習司法官，最末階段返回學院再分發執業。

李欣庭於第一階段訓期時，被疑藉口請「生理假」出國，第二階段她在中、南部機關實習時，缺課超過20小時，實習時又經常性遲到早退，司法官學院訓委會為此調查她為何不勤學。

訓委會調出李欣庭考勤紀錄，查無李女藉口出國的事實，訓委會認定違規不成立，不過，李女遲到早退蹺課太多，且提不出合理事由，違規情形太明顯，訓委會開會決議廢止她的受訓資格，送考試院公務人員保障暨培訓委員會核定、確認。

準司法官於訓期被取消資格者不多，李欣庭非首例。過去有學員酒後鬧事、對同學性騷擾，司法官學院認「未來」執法者要術德兼修，作人表率，除要求專業知識，道德操守不能偏廢，對學員汰除高規格檢驗，嚴格辦理。