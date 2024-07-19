總統官邸旁拍照 遭勸離飆罵警還遭壓地 最後判無罪 高院：警察要依法

劉姓女子路過台北市重慶南路總統官邸，被控辱罵中正二分局南海路派出所賴姓所長、游姓警員「孬種」、「講難聽一點跟強姦犯沒什麼兩樣」，被依侮辱公務員、公然侮辱罪送辦。台北地院認為警方僅因拍照、覺詭異就要求查驗身分、逮捕，劉女才罵警，判無罪，台灣高等法院駁回檢方上訴確定。

高院直言我國為民主法治國家，案發地雖為「安全管制區」，但一般人民、觀光客還是可以自由行走，保護元首安全固然重要，但仍要依照法令才有合法、正當性。

台北地檢署起訴指出，劉女2023年4月16日下午4點半經過愛國西路、重慶南路二段路口，看到兩名員警著制服、配槍執勤，對卻對員警出言不遜，認為貶損兩人人格與社會評價，涉犯刑法侮辱公務員罪、公然侮辱罪嫌。

劉女雖承認有說這些話，但她質疑她侮辱了誰？她是被強壓的人，她站立的地方沒有任何禁止的標示，當當時被警察壓在地上，他們也說她可以站在那裡，否認有妨害公務的行為。

賴姓所長、游姓警員一致證稱因看到劉女「行為怪異」，且連續手持行動電話拍照錄影管制區內的畫面，並針對警方臉部攝錄，他們便上前詢問是否需幫助？但對方不願離去，因車隊經過，因此準用警察職權行使法請女子出示證件，但對方拒絕、也不願移至意見表達區，他們便以「圈圍引導方式」將她帶至意見表達區前，結果被罵，妨害他們服道路警衛特種勤務。

北院調查，當時車隊要經過，路上還有許多公車、轎車，沒有特殊情況，賴、游直覺她「找麻煩」，就算她舉動與常人不同，但既無明確禁止在安全維護區內站立、以手機拍攝的規定，怎麼符合特種勤務條例施行細則「合理懷疑有危害安全維護對象之嫌疑或有危害安全維護對象之虞者」、「有事實足認為對已發生或即將發生危害安全維護對象之情事知情者」、「滯留於應有停留許可證之處所內，而無停留許可證明者」、「行經指定之安全檢查點者」、「其他有事實足認將危害安全維護對象之生命、身體、自由或財產者」？

北院認為劉女說出「畜生」、「舔美國懶覺的中華民國公務員」、「孬種」、「講難聽一點跟強姦犯沒什麼兩樣」，不構成侮辱公務員罪。

公然侮辱罪嫌部分，劉女因不滿被要求查驗身分、圈圍才罵人，但批評不具實質內容，難以認定是惡意謾罵，劉女用詞雖粗鄙，但是對兩警執行職務過程提出抗議，未逾越依社會通念、人民法律情感，此部分也無罪。

檢方上訴，認為劉女無視公權力、當街不斷出言挑釁，且現今日科技日新月異，拍照可遠端操控危險物品攻擊車隊或掌握車隊動態，合理懷疑對安全維護對象有危害安全之虞。檢方認為劉女沒把警察當人看，侮辱意味濃。