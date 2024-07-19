快訊

幼兒園性侵案…蔣萬安負面聲量爆表 好感度剩0.25

比蘋果官方划算！2024 Straight A BTS方案最高省2萬、iPad 10也能買 規則、贈品一次看

川普2.0要讓美國再次富裕 新政會演變成全球經濟災難？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統官邸旁拍照 遭勸離飆罵警還遭壓地 最後判無罪 高院：警察要依法

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

劉姓女子路過台北市重慶南路總統官邸，被控辱罵中正二分局南海路派出所賴姓所長、游姓警員「孬種」、「講難聽一點跟強姦犯沒什麼兩樣」，被依侮辱公務員公然侮辱罪送辦。台北地院認為警方僅因拍照、覺詭異就要求查驗身分、逮捕，劉女才罵警，判無罪，台灣高等法院駁回檢方上訴確定。

高院直言我國為民主法治國家，案發地雖為「安全管制區」，但一般人民、觀光客還是可以自由行走，保護元首安全固然重要，但仍要依照法令才有合法、正當性。

台北地檢署起訴指出，劉女2023年4月16日下午4點半經過愛國西路、重慶南路二段路口，看到兩名員警著制服、配槍執勤，對卻對員警出言不遜，認為貶損兩人人格與社會評價，涉犯刑法侮辱公務員罪、公然侮辱罪嫌。

劉女雖承認有說這些話，但她質疑她侮辱了誰？她是被強壓的人，她站立的地方沒有任何禁止的標示，當當時被警察壓在地上，他們也說她可以站在那裡，否認有妨害公務的行為。

賴姓所長、游姓警員一致證稱因看到劉女「行為怪異」，且連續手持行動電話拍照錄影管制區內的畫面，並針對警方臉部攝錄，他們便上前詢問是否需幫助？但對方不願離去，因車隊經過，因此準用警察職權行使法請女子出示證件，但對方拒絕、也不願移至意見表達區，他們便以「圈圍引導方式」將她帶至意見表達區前，結果被罵，妨害他們服道路警衛特種勤務。

北院調查，當時車隊要經過，路上還有許多公車、轎車，沒有特殊情況，賴、游直覺她「找麻煩」，就算她舉動與常人不同，但既無明確禁止在安全維護區內站立、以手機拍攝的規定，怎麼符合特種勤務條例施行細則「合理懷疑有危害安全維護對象之嫌疑或有危害安全維護對象之虞者」、「有事實足認為對已發生或即將發生危害安全維護對象之情事知情者」、「滯留於應有停留許可證之處所內，而無停留許可證明者」、「行經指定之安全檢查點者」、「其他有事實足認將危害安全維護對象之生命、身體、自由或財產者」？

北院認為劉女說出「畜生」、「舔美國懶覺的中華民國公務員」、「孬種」、「講難聽一點跟強姦犯沒什麼兩樣」，不構成侮辱公務員罪。

公然侮辱罪嫌部分，劉女因不滿被要求查驗身分、圈圍才罵人，但批評不具實質內容，難以認定是惡意謾罵，劉女用詞雖粗鄙，但是對兩警執行職務過程提出抗議，未逾越依社會通念、人民法律情感，此部分也無罪。

檢方上訴，認為劉女無視公權力、當街不斷出言挑釁，且現今日科技日新月異，拍照可遠端操控危險物品攻擊車隊或掌握車隊動態，合理懷疑對安全維護對象有危害安全之虞。檢方認為劉女沒把警察當人看，侮辱意味濃。

高院依密錄器資料，發現案發時根本沒有車隊經過，也沒有交管，況且總統車隊出行有多台同時行駛，且窗戶視線隱蔽，無從以手機拍攝內部，媒體上也常拍總統車隊，這並不是不能拍的東西，難以想像用手機拍總統車隊會危害安全。因檢方的證據無法說服合議庭，劉女無罪確定。

劉姓女子去年4月持手機在總統官邸前拍攝，卻遭台北市警中正二分局南海路派出所賴姓所長、游姓警員查驗身分、逮捕，她開口飆罵，被依侮辱公務員、公然侮辱罪送辦。但台北地方法院、台灣高等法院都認為警察執法失當，人民有權走在官邸附近且媒體也經常拍攝總統車隊，高院駁回檢察官上訴，劉女無罪確定。資料照片。記者翁至成／翻攝
劉姓女子去年4月持手機在總統官邸前拍攝，卻遭台北市警中正二分局南海路派出所賴姓所長、游姓警員查驗身分、逮捕，她開口飆罵，被依侮辱公務員、公然侮辱罪送辦。但台北地方法院、台灣高等法院都認為警察執法失當，人民有權走在官邸附近且媒體也經常拍攝總統車隊，高院駁回檢察官上訴，劉女無罪確定。資料照片。記者翁至成／翻攝

公務員 公然侮辱 警察

延伸閱讀

鄭文燦案新發展！88歲台塑前主管1千萬元交保 高院認疑點多撤銷、發回

台大畢業進國安局遭退訓...上網揭情報員身分 高院仍判4年半

影／「海鋒」機動反艦飛彈車隊現蹤台東 疑監控東部外海共艦活動

三立集團提告獲判無罪 李天怡：遲來的正義不一定是正義

相關新聞

陳重文台智光案貪321萬 還辯「大水庫理論」 檢起訴求重刑！

國民黨籍台北市議員陳重文涉嫌圖利「台北市政府社會局公托監視器系統雲端建置案」，不法利得321萬8480元，自今年3月遭搜...

鄭文逸聯手陸資操縱大同股價判關13年半！北檢今急拘提發監

大同公司市場派、台商鄭文逸與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，二審判決鄭13年6月徒刑，...

保障求職安全！ 104人力銀行主動通報檢調偵辦不法

針對媒體報導檢調搜索人頭公司，透過104人力銀行不當邀約求職者面試，104人力銀行19日發表聲明。

影／男經營蝦皮網路商店拒繳營業稅 卻提百萬投資髮廊 遭拘提管收

28歲嘉義市陳姓男子在蝦皮公司購物網站經營網路商店，未辦稅籍登記，南區國稅局民雄稽徵所調查陳男111年5月1日至6月30...

傳送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委涉恐嚇 董念台3萬交保

有立委近日收到署名「黑鷹部隊總隊長董念台」的簡訊，內容揚言要「黑鷹滅青鳥」，民進黨立委林楚茵等人已報案。台北地檢署昨指揮...

勾結業者開立不實罰單 台南3警被訴貪汙遭停職

檢調前年偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，經警政署通令全面清查，廉檢去年6月傳喚台南黃姓等5名員警到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。