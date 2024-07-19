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鄭文逸聯手陸資操縱大同股價判關13年半！北檢今急拘提發監

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

大同公司市場派、台商鄭文逸與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，二審判決鄭13年6月徒刑，犯罪所得12億5717萬元發還被害人，最高法院駁回上訴，全案定讞，通知檢方啟動防逃機制。台北地檢署今拘提鄭文逸、林振興到案，發監執行。

同樣犯證交法高買低賣證券罪的林振興判9年10月、發還3億897萬，鄒興華判刑4年8月、發還2669萬，張湘羚判刑3年8月，張莒華被處4年徒刑、發還30萬元確定。

鄭文逸在大陸經商，張湘羚則是他的秘書，負責替鄭處理股票交易；鄒興華與鄭文逸則是朋友。林振興長期從事股票投資，而未據起訴的任國龍則是上海龍峰企業集團董事長，以及香港龍峰國際（香港）有限公司董事。

檢方指控，鄭文逸觀察大同股價長期低靡不振，受到市場嚴重低估，認為公司股票值得投資，加上有意在大同2017年5月11日董事會改選之際，爭取董、監事席位，並預料此次董、監事席次之爭，有意掌握經營權者勢必有大量購入股票的需求，想借此機會趁勢炒作大同股價牟利。

鄭與任國龍、張湘羚、鄒興華、林振興等人抬高大同股價，營造在集中市場交易活絡表象，操縱股價。一審判依違反證交法判鄭文逸13年6月徒刑。

二審指出，鄭文逸等人自2016年9月1日起至2017年3月6日止，由鄭、林、鄒利用所掌握的證券帳戶，由張湘羚、張莒華找來不知情的金主墊款，依鄭文逸指示價格及數量下單，以相對成交、相對委託而成交及連續高買低賣方式，製造大同股票交易活絡假象，操縱股價期間長達121個交易日。

二審認為，鄭等人不承認犯罪，但證人、證據明確，應依法論處，因一審判決張莒華無罪，另判斷鄭文逸犯罪所得是否逾1億元、是否符合加重本刑要件時，也未區分鄭等5人，判決不妥而撤銷原判決。

二審審酌鄭文逸居本案主導地位，仍判處鄭13年6月徒刑，鄭等5人不服而上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回鄭等5人上訴，全案定讞，通知檢方啟動防逃機制。台北地檢署今拘提鄭文逸、林振興到案，發監執行。

大同。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
大同。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

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