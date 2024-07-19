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陳重文涉貪321萬繼續羈押或交保？法院下午3時開庭決定

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市議員陳重文涉嫌圖利台北市社會局公托監視器系統雲端建置案，不法獲利321萬元，檢方起訴陳重文7人，陳重文、台通光董事長李慶煌兒子李嘉豪偵查中羈押禁見，今天移審，台北地院訂下午3時開羈押庭，決定2人羈押或交保。

檢方依涉犯貪汙、銀行法、偽造文書罪起訴陳重文、陳妻白惠萍、立錡雲端公司負責人康立錡、大嘉公司負責人陳洛麟、台通光電公司董事陳玉玲、李慶煌之子兼台通光公司特助李嘉豪、台通公司工務部經理石富宇共7人。

檢察官指出，陳重文涉案部分有四大案情，分別為「台北市政府社會局公托監視器系統雲端建置圖利」、「立錡雲端公司資本不實案」、「國亨公司資本不實及偽造文書案」及「立展公司資本不實案」。

檢方查出，2011年台北市政府與台智光簽「台北市光纖網路委外建設暨營運案」契約，約定由台智光負責建置台北市轄內光纖網路，並享經營權25年。

2023年4月至6月，陳重文以質詢或施壓干涉建置案，致社會局決定依光纖BOT案架構委請台智光辦理監視器系統雲端建置案。

陳重文、康立錡2023年5月成立立錡雲端公司，由康立錡出任負責人，台智光向康立錡採購時，陳重文、康立錡安排立錡雲端出面接單，再發包給康立錡獨資經營的維礦公司履約，留取一定利潤在立錡雲端公司。

檢方指控，陳重文為使台智光安排監視器系統的硬體設備，2023年9月要求康立錡參與台智光的採購程序，台智光於10月16日與立錡雲端簽立契約金1081萬7520元的合約；2023年12月15日，台智光將第一、二期款811萬3040元匯至立錡雲端，12月20日陳重文將811萬元中的759萬8940元匯款至康立錡獨資的維鑛公司，的變為陳重文的不法利益。

台北市議員陳重文。圖／聯合報系資料照片
台北市議員陳重文。圖／聯合報系資料照片

台智光 監視器 陳重文

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