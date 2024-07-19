無辜被攔拒酒測挨罰18萬 法院認中警違反程序...判撤單

台中市警局霧峰分局攔查攔查騎機車的徐姓男子，因對方拒絕酒測予以舉發開罰18萬元、吊銷駕照，徐不服提行政訴訟；法院勘驗畫面發現，徐男騎車沒偏移、搖晃，並非易生危害行為，且警員攔下就要求酒測，從未告知有何違規，認定警方違反警察職權行使法，判撤銷原處分，可上訴。

經查，徐男2023年9月19日騎車要回大里區住家時，在仁化路門口被霧峰分局警員攔查，認為徐有「拒絕接受酒精濃度測試」的違規行為，當場舉發後，由台中市交通事件裁決處依違反道路交通管理處罰條例對徐處罰鍰18萬元、吊銷駕照，並應參加道路交通安全講習。

徐男不服提行政訴訟，認為警方攔查不符程序，主張撤銷；台中高等行政法院認為，本件爭點應為霧峰分局警員攔查的程序，是否符合警察職權行使法第8條第1項要件。

法院指出，警職法第8條第1項規定，警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停，並要求駕駛人接受酒精濃度測試，然而警員對於尚未發生危害的車輛攔停，若非在公告定點攔查的場所，必須依客觀情勢判斷才能為之，以避免對人民行動自由過度干預。

法院勘驗警方密錄器，發現當時徐男、警員距離遠，也未見徐男有違規，徐右彎進巷弄警員也跟在後，直到徐左偏進社區前過程都無偏移、左搖右晃或不穩，警方攔查後就直接問他有無喝酒、要求提供年籍資料，吹氣等，卻「從未告知徐有何交通違規。」

法院認為，警員攔查徐男前，並無證據證明該機車有警執法第8條第1項所謂「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，認定警員是違反程序也無緊急或不得已情形，而若不禁止警員違反程序取得證據，恐造成警職法遭架空，也有違大法官釋字第535號解釋。

法院權衡後，認為警方攔查不符規定，後續也無再要求徐男酒測的公權力，判處撤銷原處分。

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