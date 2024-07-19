快訊

幼兒園性侵案…蔣萬安負面聲量爆表 好感度剩0.25

比蘋果官方划算！2024 Straight A BTS方案最高省2萬、iPad 10也能買 規則、贈品一次看

川普2.0要讓美國再次富裕 新政會演變成全球經濟災難？

無辜被攔拒酒測挨罰18萬 法院認中警違反程序...判撤單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警局霧峰分局攔查攔查騎機車的徐姓男子，因對方拒絕酒測予以舉發開罰18萬元、吊銷駕照，徐不服提行政訴訟；法院勘驗畫面發現，徐男騎車沒偏移、搖晃，並非易生危害行為，且警員攔下就要求酒測，從未告知有何違規，認定警方違反警察職權行使法，判撤銷原處分，可上訴。

經查，徐男2023年9月19日騎車要回大里區住家時，在仁化路門口被霧峰分局警員攔查，認為徐有「拒絕接受酒精濃度測試」的違規行為，當場舉發後，由台中市交通事件裁決處依違反道路交通管理處罰條例對徐處罰鍰18萬元、吊銷駕照，並應參加道路交通安全講習。

徐男不服提行政訴訟，認為警方攔查不符程序，主張撤銷；台中高等行政法院認為，本件爭點應為霧峰分局警員攔查的程序，是否符合警察職權行使法第8條第1項要件。

法院指出，警職法第8條第1項規定，警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停，並要求駕駛人接受酒精濃度測試，然而警員對於尚未發生危害的車輛攔停，若非在公告定點攔查的場所，必須依客觀情勢判斷才能為之，以避免對人民行動自由過度干預。

法院勘驗警方密錄器，發現當時徐男、警員距離遠，也未見徐男有違規，徐右彎進巷弄警員也跟在後，直到徐左偏進社區前過程都無偏移、左搖右晃或不穩，警方攔查後就直接問他有無喝酒、要求提供年籍資料，吹氣等，卻「從未告知徐有何交通違規。」

法院認為，警員攔查徐男前，並無證據證明該機車有警執法第8條第1項所謂「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，認定警員是違反程序也無緊急或不得已情形，而若不禁止警員違反程序取得證據，恐造成警職法遭架空，也有違大法官釋字第535號解釋。

法院權衡後，認為警方攔查不符規定，後續也無再要求徐男酒測的公權力，判處撤銷原處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影

台中市 警察 酒測

延伸閱讀

寶弟涉酒駕影響白冰冰的戲？ 白：我罵他身邊帶了妹

北市酒店幹部討債160萬當街押人 兩分局合力及時攔捕救援

25歲男失控衝撞國道休息區5輛車 尚未酒測在醫院自行離去警追查中

影／海巡重兵持槍路檢…民眾敏感「出大事？」 海巡台東分署回應

相關新聞

陳重文台智光案貪321萬 還辯「大水庫理論」 檢起訴求重刑！

國民黨籍台北市議員陳重文涉嫌圖利「台北市政府社會局公托監視器系統雲端建置案」，不法利得321萬8480元，自今年3月遭搜...

鄭文逸聯手陸資操縱大同股價判關13年半！北檢今急拘提發監

大同公司市場派、台商鄭文逸與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，二審判決鄭13年6月徒刑，...

保障求職安全！ 104人力銀行主動通報檢調偵辦不法

針對媒體報導檢調搜索人頭公司，透過104人力銀行不當邀約求職者面試，104人力銀行19日發表聲明。

影／男經營蝦皮網路商店拒繳營業稅 卻提百萬投資髮廊 遭拘提管收

28歲嘉義市陳姓男子在蝦皮公司購物網站經營網路商店，未辦稅籍登記，南區國稅局民雄稽徵所調查陳男111年5月1日至6月30...

傳送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委涉恐嚇 董念台3萬交保

有立委近日收到署名「黑鷹部隊總隊長董念台」的簡訊，內容揚言要「黑鷹滅青鳥」，民進黨立委林楚茵等人已報案。台北地檢署昨指揮...

勾結業者開立不實罰單 台南3警被訴貪汙遭停職

檢調前年偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，經警政署通令全面清查，廉檢去年6月傳喚台南黃姓等5名員警到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。