台智光案外案 台通董事長之子涉內線交易獲利千萬

國民黨籍台北市議員陳重文涉嫌圖利廠商獲利321萬餘元，今遭台北地檢署起訴。檢方查出，台通公司董事長特助李嘉豪、台通董事陳玉玲、台通工務部經理石富宇等人，在禁止交易期間交易台通公司股票，獲利從3萬至上千萬，今依涉犯證券交易法之內線交易等罪，提起公訴。

台通公司為台灣智慧光網公司的母公司，台通公司、台智光公司董事長均為李慶煌，李嘉豪為李慶煌的兒子。

檢方指出，李嘉豪為台通公司董事長特助，他於今年2月18日18時許，即知悉台通公司實施庫藏股消息，也知悉此消息對台通公司股票價格有重大影響，涉嫌於禁決交易期間，利用交易台通公司股票，獲取不法利益1361萬6602元。

另外，擔任台通董事的陳玉玲，涉嫌台通公司實施庫藏股消息禁決交易期間，交易台通股票，不法利益計3萬4960元。

檢方指出，今年3月14日8時30時，李嘉豪獲悉台通公司遭搜索時，也知悉此消息對台通公司股票價格有重大影響，仍於台通公司遭搜索消息禁決交易期間，利用名下證券帳戶，交易台通公司股票，獲取擬制不法利益計954萬6050元。