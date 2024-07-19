快訊

幼兒園性侵案…蔣萬安負面聲量爆表 好感度剩0.25

比蘋果官方划算！2024 Straight A BTS方案最高省2萬、iPad 10也能買 規則、贈品一次看

川普2.0要讓美國再次富裕 新政會演變成全球經濟災難？

台智光案外案 台通董事長之子涉內線交易獲利千萬

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國民黨籍台北市議員陳重文涉嫌圖利廠商獲利321萬餘元，今遭台北地檢署起訴。檢方查出，台通公司董事長特助李嘉豪、台通董事陳玉玲、台通工務部經理石富宇等人，在禁止交易期間交易台通公司股票，獲利從3萬至上千萬，今依涉犯證券交易法之內線交易等罪，提起公訴。

台通公司為台灣智慧光網公司的母公司，台通公司、台智光公司董事長均為李慶煌，李嘉豪為李慶煌的兒子。

檢方指出，李嘉豪為台通公司董事長特助，他於今年2月18日18時許，即知悉台通公司實施庫藏股消息，也知悉此消息對台通公司股票價格有重大影響，涉嫌於禁決交易期間，利用交易台通公司股票，獲取不法利益1361萬6602元。

另外，擔任台通董事的陳玉玲，涉嫌台通公司實施庫藏股消息禁決交易期間，交易台通股票，不法利益計3萬4960元。

檢方指出，今年3月14日8時30時，李嘉豪獲悉台通公司遭搜索時，也知悉此消息對台通公司股票價格有重大影響，仍於台通公司遭搜索消息禁決交易期間，利用名下證券帳戶，交易台通公司股票，獲取擬制不法利益計954萬6050元。

石富宇涉嫌於台通公司遭搜索消息禁決交易期間，利用證券帳戶，交易台通公司股票，獲取擬制不法利益計57萬1500元。檢方今依涉犯證券交易法第171條第1項第1款、第157條之1第2項內線交易罪嫌，起訴李嘉豪、陳玉玲及石富宇等3人。

台通光電董事長李慶煌的兒子李嘉豪。圖／聯合報系資料照片
台通光電董事長李慶煌的兒子李嘉豪。圖／聯合報系資料照片

內線交易 票價 陳重文

延伸閱讀

台智光案涉圖利 陳重文夫婦另涉公司資本不實、侵占公款

陳重文台智光案貪321萬 還辯「大水庫理論」 檢起訴求重刑！

可成科技董事長涉內線交易獲利千萬 檢調今搜索約談9人

北市第一選區蠢蠢欲動？10連霸議員陳政忠涉案判刑定讞 市議會回應了

相關新聞

陳重文台智光案貪321萬 還辯「大水庫理論」 檢起訴求重刑！

國民黨籍台北市議員陳重文涉嫌圖利「台北市政府社會局公托監視器系統雲端建置案」，不法利得321萬8480元，自今年3月遭搜...

鄭文逸聯手陸資操縱大同股價判關13年半！北檢今急拘提發監

大同公司市場派、台商鄭文逸與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，二審判決鄭13年6月徒刑，...

保障求職安全！ 104人力銀行主動通報檢調偵辦不法

針對媒體報導檢調搜索人頭公司，透過104人力銀行不當邀約求職者面試，104人力銀行19日發表聲明。

影／男經營蝦皮網路商店拒繳營業稅 卻提百萬投資髮廊 遭拘提管收

28歲嘉義市陳姓男子在蝦皮公司購物網站經營網路商店，未辦稅籍登記，南區國稅局民雄稽徵所調查陳男111年5月1日至6月30...

傳送「黑鷹滅青鳥」簡訊給立委涉恐嚇 董念台3萬交保

有立委近日收到署名「黑鷹部隊總隊長董念台」的簡訊，內容揚言要「黑鷹滅青鳥」，民進黨立委林楚茵等人已報案。台北地檢署昨指揮...

勾結業者開立不實罰單 台南3警被訴貪汙遭停職

檢調前年偵辦北部員警收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單案，經警政署通令全面清查，廉檢去年6月傳喚台南黃姓等5名員警到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。