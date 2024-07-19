黑鷹滅青鳥威脅簡訊 北市警傳喚董念台

多名立委近日收到「黑鷹滅青鳥」簡訊，署名者為「黑鷹部隊總隊長：董念台」。台北市警察局中正一分局今天表示，已傳喚董念台到案說明，警詢後不排除依違反恐嚇罪嫌送辦。

民進黨立委陳培瑜17日在社群平台Threads發文提及，收到「黑鷹滅青鳥」簡訊，署名者為「黑鷹部隊總隊長：董念台」，由辦公室主任報案；民進黨團幹事長吳思瑤18日也說，同樣收到此則簡訊，如此公然威脅人民的人身自由，警政部門應即刻做出因應作為。

警政署昨天表示，已請台北市警察局積極偵辦，且要求各地警察機關加強相關立委服務處、住處和立法院院區安全維護。

台北市警察局中正一分局分局長張嘉煌今天上午出席「市警局卸、新任分局長聯合布達交接典禮」後接受聯訪，針對民進黨立委收到恐嚇簡訊案時表示，經受理後已報台北地檢署偵辦。

張嘉煌說，已傳喚董姓民眾到案說明，不排除依違反恐嚇公眾及恐嚇危安罪嫌移送北檢偵辦，此外，警政署已通報全國各警察機關針對相關立委住居所加強巡邏，中正一分局跟立法院保六總隊會保持聯繫，加強立法院周邊維安工作。

他說，警方尊重任何合法申請集會遊行，且會加強維安工作，確保參與活動民眾安全及讓活動順利進行，任何不同政治立場及言論的民眾，都希望相互尊重，若涉及言論恐嚇或對活動滋擾，警方一定查辦到底。