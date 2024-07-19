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女密醫收3萬8動刀切眼袋 害女客人眼瞼外翻...判賠33萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中阮姓女子無醫師資格，卻當起密醫開個人工作室收費3萬8000元替喬姓女客做微整型，幫她切除眼袋、左右鼻咽，事後卻造成喬女雙側下眼瞼外翻，喬痛訴還得再找醫美矯正、除疤，身心飽受折磨，對阮求償73萬多元；法院刑事依醫師法判阮7月，民事判她應給付喬33萬多元，可上訴。

檢警調查，阮女（39歲）沒有合法醫師資格，2022年2月18日起透過自己經營的個人工作室，以3萬8000元價格替喬姓女子做切眉、眼袋切除及左右鼻咽割除等微整形手術，還使用醫師處方用藥麻醉，喬女術後不適報警提告。

法院刑事庭審酌，阮女沒有醫師資格，擅自執行醫療業務，破壞國家醫師專業制度，也對受診者健康造成潛在危險，考量她最終坦承，依醫師法非法執行醫療業務罪判她7月，緩刑3年。

喬女再提刑事附帶民事損害賠償，主張阮女替她手術後，造成自己雙側下眼瞼外翻等傷害，自己再去就醫，又去找醫美診所接受雙側下眼瞼外翻矯正及瞼板縮短重定位手術，後續還有除疤費用。

喬女也說，當初遭阮女誆騙誤信她是合法醫師才同意讓她在臉上動刀，卻遭受無端傷害，造成她內心陰影遲遲無法散去，身心飽受折磨，連同醫療、醫美及精神撫慰金一共向阮求償73萬3930元。

阮女抗辯稱，手術收費3萬8000元已被法院沒收，後續喬女就醫、醫美手續費用她願負擔，但除疤、喬女後續情緒狀況等，認為與她無關。

民事庭查，阮明知自己無醫師資格仍替喬女動刀微整，侵害對方身體，應負侵權損害賠償，認定喬女求償醫療、醫美及除疤費用都有依據，精神撫慰金以20萬元適當，一共判阮應給付喬33萬3960元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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