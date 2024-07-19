太重還要「試試看」...吊臂砸爛台南車站月台 包商賠錢還判5月

去年8月13日台南火車站地下化工程，1輛起重機吊臂斷裂，吊勾砸到月台東側雨棚。據調查，張姓包商在其過負荷預防裝置故障情況下，仍將超重的堆高機吊掛離地，吊臂不堪重量而折彎變形，堆高機掉落地下1層，張涉公共危險被訴，法官認他過失犯妨害致生火車往來危險罪處5月。

檢方調查，該起重機伸臂長度為39公尺、作業半徑10.1公尺，吊掛重量最大限制額定荷重為6.5公噸的情形下，仍操作起重機將重達7.22公噸的堆高機吊掛離地，致吊臂不堪重量而折彎變形，堆高機則掉落地下1層，使台南火車站第2月台第7、8車廂處B側電車線懸掛線及水管斷裂、遮雨棚破裂。

張辯稱，去年8月間填具起重機的每月自動檢查紀錄表時，及當天操作起重機前，均有確實檢查其過負荷預防裝置是正常運作的。

不過，承攬工程的工程公司施姓員工說，當天曾提醒起重機可能無法負荷該堆高機後，張仍回答「試試看」，並操作起重機將堆高機吊操離地，起重機吊臂旋因不堪重量而折彎變形。台南火車站方面指出，若當時有火車停放在該處，火車將可能遭該斷落吊臂砸中。

經警到場處理，勞動部職業安全衛生署也派員到場勞動檢查，發現相關疏失及予以處分，台鐵公司則委託台南火車站訴由鐵路警察局高雄分局偵辦。

台南地院審酌，張領有危險性機械操作訓練合格證書，以操作吊車、吊掛重物為業，知悉其操作移動式起重機吊掛重量限制額定荷重為6.5公噸，不得超過額定荷重使用，卻仍輕忽防止職業災害、維護公共安全重要性，此一事故對火車往來有相當危險，很不應該。