住戶衝管理室拍桌大小聲違反社維法？法官不罰：非妄生事端

苗栗一名羅姓婦人今年3月因社區管理費繳納問題，到社區管理室質問社區秘書，拍桌咆哮，被依涉違反社會秩序維護法移送法辦，但法院審理認為，縱使她口氣不佳或不該拍桌，但出於維護自身權益，並非無中生有妄生事端，並無妨害公共秩序擾亂社會安寧，裁定不罰。

裁定書指出，羅姓婦人今年3月11日上午10點多進入國揚青山鎮社區管理室，質疑為何已繳管理費卻仍收到社區管委會催繳的存證信函，與保全、經理、秘書發生口角爭執，氣得3次拍打辦公桌，因情緒激動無法冷靜，管委會因此報警處理。警方依違反社會秩序維護法認為她滋擾辦公室內的人員，移送法院裁定。

羅婦說，當時她叫會計查她去年所繳5個月的管理費去了哪裡，對方問她匯到哪裡，她說匯到過去要求匯至的第一銀行，對方說她應該匯到永豐銀行才對，她回說管委會有改收款銀行又沒通知她，她怎麼會知道改了，管理室換人或物業交接，也有義務幫戶查清楚，怎麼會這樣就寄存證信函，她講一講就生氣了才會拍桌，並不是無故去吵架。