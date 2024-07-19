快訊

社論／川普談的是價錢 民進黨卻還在囁嚅價值

郭采潔驚傳已結婚了？另一半傳吸毒、濫交 2年前早回應

桃園健行科大驚傳槍響…3嫌高速駕車逃竄 警猛開15槍逮人

住戶衝管理室拍桌大小聲違反社維法？法官不罰：非妄生事端

聯合報／ 記者牟玉珮／苗栗即時報導

苗栗一名羅姓婦人今年3月因社區管理費繳納問題，到社區管理室質問社區秘書，拍桌咆哮，被依涉違反社會秩序維護法移送法辦，但法院審理認為，縱使她口氣不佳或不該拍桌，但出於維護自身權益，並非無中生有妄生事端，並無妨害公共秩序擾亂社會安寧，裁定不罰。

裁定書指出，羅姓婦人今年3月11日上午10點多進入國揚青山鎮社區管理室，質疑為何已繳管理費卻仍收到社區管委會催繳的存證信函，與保全、經理、秘書發生口角爭執，氣得3次拍打辦公桌，因情緒激動無法冷靜，管委會因此報警處理。警方依違反社會秩序維護法認為她滋擾辦公室內的人員，移送法院裁定。

羅婦說，當時她叫會計查她去年所繳5個月的管理費去了哪裡，對方問她匯到哪裡，她說匯到過去要求匯至的第一銀行，對方說她應該匯到永豐銀行才對，她回說管委會有改收款銀行又沒通知她，她怎麼會知道改了，管理室換人或物業交接，也有義務幫戶查清楚，怎麼會這樣就寄存證信函，她講一講就生氣了才會拍桌，並不是無故去吵架。

法官認為社維法立法目的在於維護公共秩序、確保社會安寧，對於「藉端滋擾」，除考量該場所安寧秩序在客觀上有無遭到破壞外，也應綜合考量行為人言語或行動的內容、目的、對象及脈絡等，不能僅以行為人所為逾矩，就認將事端擴大發揮而構成「藉端滋擾」，對於羅婦行為，難認為已逾越一般社會大眾觀念所容許的合理範圍，裁定不罰。

苗栗一名羅姓婦人今年3月因社區管理費繳納問題，衝到社區管理室質問社區秘書，拍桌咆哮，涉嫌違反社會秩序維護法被警移送法院，但法官裁定不罰。圖／ingimage
苗栗一名羅姓婦人今年3月因社區管理費繳納問題，衝到社區管理室質問社區秘書，拍桌咆哮，涉嫌違反社會秩序維護法被警移送法院，但法官裁定不罰。圖／ingimage

保全 永豐 管委會

延伸閱讀

竹北天坑釀鄰損 豐邑：18次社區拜訪、主動提修繕

淡水公司田溪驚見大量白泡泡 新北稽查人員沿線追查發現「不明排水道」

台灣公益聯盟到偏鄉 與雙溪外柑社區長者共學共餐

「關渡學」熊本落地4／台日星將組西太平洋健康長壽聯盟

相關新聞

「蘋果概念股」可成驚爆內線交易 董座洪水樹1000萬元交保

金屬機殼大廠可成科技驚爆內線交易。檢調掌握情資指出，可成董事長洪水樹與擔任總經理的胞弟洪天賜家族成員，涉於2次公司宣布買...

住戶衝管理室拍桌大小聲違反社維法？法官不罰：非妄生事端

苗栗一名羅姓婦人今年3月因社區管理費繳納問題，到社區管理室質問社區秘書，拍桌咆哮，被依涉違反社會秩序維護法移送法辦，但法...

「蘋果概念股」可成爆內線交易 北檢漏夜偵訊董座洪水樹

金屬機殼大廠可成科技公司驚爆內線交易。檢調掌握情資指出，可成董事長洪水樹與擔任總經理的胞弟洪天賜家族成員，涉於2次公司宣...

兆富吸金130億 負責人等152人被訴

兆富公司負責人曾奎銘涉嫌非法銷售「澳豐AA」等境外金融商品吸金，保證投資報酬，去年起陸續有投資人無法贖回投資本金及利息，...

可成爆內線交易 約談董座家族9人

金屬機殼大廠可成科技公司爆發內線交易案，可成董事長洪水樹、其擔任總經理的胞弟洪天賜等家族成員，被控兩度在公司宣布買回庫藏...

鄭文燦子弟兵 桃園議員張肇良涉關說收押

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，現正羈押中；同案88歲被告、台塑集團楊姓前主管昨天第四度重開羈押庭，檢辯攻防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。