蘋果概念股可成驚爆內線交易 董座洪水樹1000萬元交保

可成科技董事長洪水樹涉內線交易1000萬元交保。記者潘俊宏／攝影

金屬機殼大廠可成科技驚爆內線交易。檢調掌握情資指出，可成董事長洪水樹與擔任總經理的胞弟洪天賜家族成員，涉於2次公司宣布買回庫藏股重訊公告前，事先買進股票，不法獲利高達上千萬元；調查局北機站、台北市調查處昨天分兵 21路搜索可成科技等處所，約談洪水樹夫妻等9人，台北地檢署漏夜複訊後，依違反證交法命洪水樹1000萬元交保、洪天賜500萬元交保。

F

同案被約談的洪水樹妻子林珍玫、兒子洪仲凱、女兒洪怡婷、洪天賜兒子洪偉修等5人，均以5百萬元交保；洪天賜妻子郭素美3百萬元交保。洪水樹財力驚人，今天凌晨大批律師團趕赴北檢陪同偵訊，檢察官清晨5點諭知交保後，律師與家屬隨即拖著黑色行李箱辦保，短短不到一小時，洪水樹家族湊足2千8百萬保金，全部辦保離去。

洪水樹凌晨移送北檢複訊時，面對媒體詢問有無內線交易？他用堅定語氣說「沒有」；清晨交保離去時，又揮揮手笑著向媒體表示「你們辛苦了」。

據了解，洪水樹等人供稱，因可成是家族企業，所以會定期買股票增加股權，否認內線交易。不過檢調查出，洪水樹家族都是在禁止交易期間買進股票，研判內線交易可能性較大，有必要約談交叉比對說詞，釐清消息傳遞過程。

可成科技過去因是蘋果iPhone、iPad等產品的金屬機殼供應商，號稱是「蘋果概念股」績優生，曾挑戰400元高價股，但近年股價卻持續探底，目前維持每股200元。洪水樹棄醫從商，把一家只會做鋁合金壓鑄製造的家族企業，變成蘋果與特斯拉倚重的全球金屬機構件製造商，可說是業界奇人，此次家族9人捲入內線遭約談，震撼科技圈。