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蘋果概念股可成爆內線交易 北檢漏夜偵訊董座洪水樹
金屬機殼大廠可成科技公司驚爆內線交易。檢調掌握情資指出，可成董事長洪水樹與擔任總經理的胞弟洪天賜家族成員，涉於2次公司宣布買回庫藏股重訊公告前，事先買進股票，不法獲利高達上千萬元；調查局北機站、台北市調查處昨天分兵 21路搜索可成科技等處，約談洪水樹夫妻等9人到案，凌晨依違反證交法移送台北地檢署漏夜複訊，不排除強制處分。
洪水樹被移送北檢複訊時，面對媒體詢問有無內線交易？他用堅定語氣說「沒有」；洪天賜則未發表意見。洪家大批律師團凌晨也趕到北檢，陣仗驚人。
同案約談包括洪水樹妻子林珍玫、兒子洪仲凱、女兒洪怡婷、洪天賜妻子郭素美、兒子洪偉修、女兒洪淑敏等人，其中洪仲凱是可成科技員工。據了解，相關人均供稱因可成是家族企業，所以會定期買股票增加股權，否認內線交易。可成發布重大訊息表示，將全力配合檢調單位，公司營運正常，本事件對財務業務無重大影響。
不過檢調查出，洪水樹家族都是在禁止交易期間買進股票，研判內線交易可能性較大，有必要約談交叉比對說詞，釐清消息傳遞過程。
可成科技過去因是蘋果iPhone、iPad等產品的金屬機殼供應商，號稱是「蘋果概念股」績優生，曾挑戰400元高價股，但近年股價卻持續探底，目前維持每股200元。洪水樹棄醫從商，把一家只會做鋁合金壓鑄製造的家族企業，變成蘋果與特斯拉倚重的全球金屬機構件製造商，可說是業界奇人，此次家族9人捲入內線遭約談，震撼科技圈。
據調查，可成科技分別於2020年3月、2021年9月，因受新冠疫情衝擊，導致公司股價非理性下跌，洪水樹為了護盤自家股價，兩度發布重訊要買回公司庫藏股，總共2萬5000股。洪水樹、洪天賜利用內部人資訊優勢，於股票禁止交易期間，以自己或家族成員帳戶交易可成股票，已實現與擬制性獲利上千萬元。
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