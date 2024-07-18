北市警靖城掃黑打詐 北聯幫堂主涉組織遭聲押
台北市警執行「靖城專案」鎖定北聯幫北武堂進行掃蕩，檢警調查，北武堂堂主黃琝翔涉籌組電詐集團，利用假投資進行詐騙，不法獲利數千萬元；警方昨天依組織犯罪搜索黃男相關據點，共拘提9人到案，台北地檢署複訊後，認為黃男等5人有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院將漏夜開庭審理。
同案聲押包括共犯陳建霖、徐文澤、黃韋凱、周紘瑋；另鄭姓與彭姓男子交保5萬元，阮姓被告限制住居。
台南近期發生林士傑遭狙擊案、台北則有威震集團董事長吳明達被開槍，北市檢警展開為期10天的「靖城專案」，針對黑道幫派、犯罪集團及成員相關據點進行全面掃黑肅槍行動。
台北市警中山、大安、中正二及士林分局共組專案小組，前天在台北地檢署重大刑案專組檢察官江宇程指揮下，針對投資型電詐展開溯源收網行動，鎖定對象是以做地產生意為掩護的北聯幫北武堂堂主黃琝翔。
檢警調查，黃琝翔過去與竹聯幫仁堂「弘仁會」關係密切，後來跳槽加入北聯幫，在大台北地區籌組詐團，專門鎖定老人詐騙，其中1名被害人被騙900萬元。檢警偵訊時，黃男否認涉及電詐，但說詞未獲採信。
這波掃蕩的詐團主要透過LINE等平台投放詐騙廣告，邀請被害人入群投資，宣稱保證獲利，另外則是不法取得個資，再打電話給老人詐騙，不少人投資後才驚覺上當。檢警第一波先誘捕面交車手，經查扣手機還原通訊軟體內容，針對黃男等上游共犯結構搜索溯源。另外，士林地檢署昨也針對毒品犯罪指揮萬華與大同分局進聯合清查。
太陽聯盟精神領袖吳桐潭本月9日在基隆舉辦告別式，北聯幫由副幫主吳家康帶隊大陣仗公祭，引起警方側目。
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