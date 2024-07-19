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兆富吸金130億 負責人等152人被訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

兆富財管顧問公司負責人曾奎銘（左）遭起訴。圖／聯合報系資料照片
兆富財管顧問公司負責人曾奎銘（左）遭起訴。圖／聯合報系資料照片
兆富公司負責人曾奎銘涉嫌非法銷售「澳豐AA」等境外金融商品吸金，保證投資報酬，去年起陸續有投資人無法贖回投資本金利息，八○四人被害，財損近一三○億元，駐ＷＴＯ代表的前大法官羅昌發也受害。台北地檢署昨依組織犯罪防制條例、證券投資信託及顧問法、銀行法等罪，起訴曾及兆富成員共一五二人。

檢方調查，二○一○年五月廿五日，曾奎銘經核准設立兆富財富管理顧問股份有限公司，擔任負責人，與目前被通緝的劉錦華合作，招募十一人擔任總經理、行政副總、副總經理及監察人等，後來曾又招募一四○人擔任經理、副理及業務。

曾奎銘與總經理許書維等人未經金管會許可、核准或申報生效，推介、募集及銷售「澳豐ＡＡ」及「ＣＣＩＢ」等數間境外公司發行債券及基金，保證年度投資報酬率百分之八至十五，宣稱沒有損失風險或風險極低，到期會返還本金及約定報酬，性質類似債券。

業務帶被害人赴香港開戶或利用公證開戶，被害人依指示將申購商品款項，以外匯結購美元、歐元、日圓、澳幣，匯入指定銀行購買相關金融商品，再透過兆富提供的對帳單或自行登入網站，確認投資績效，兆富抽取佣金及介紹費。

去年二月起投資人無法贖回本金及利息，八○四人損失近一三○億元，還有被害人陸續提告。檢方偵結起訴，查扣曾由不法所得變現的現金、不動產約十三億元，聲請法院宣告沒收或發還被害人。

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