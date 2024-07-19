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可成爆內線交易 約談董座家族9人

聯合報／ 記者張宏業房荷庭／台北報導

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
金屬機殼大廠可成科技公司爆發內線交易案，可成董事長洪水樹、其擔任總經理的胞弟洪天賜等家族成員，被控兩度在公司宣布買回庫藏股重大訊息公告前，事先買進股票，不法獲利上千萬元。調查局北機站昨搜索可成等處所，約談洪水樹、洪天賜等九人，深夜依證券交易法移送台北地檢署漏夜複訊。

同案約談洪水樹妻子林珍梅、兒子洪仲凱、女兒洪怡婷及洪天賜妻子郭素美、兒子洪偉達、女兒洪淑敏，其中洪仲凱是可成科技員工。可成昨晚發布重大訊息表示，全力配合檢調，公司營運正常，此事對財務業務無重大影響。

檢調調查，可成科技於二○二○年三月、二○二一年九月受新冠肺炎疫情衝擊，導致公司股價非理性下跌，洪水樹為護盤股價，兩度發布重訊要買回公司庫藏股，共五萬仟股；洪水樹、洪天賜利用內部人資訊優勢，在股票禁止交易期間，以自己或家族成員帳戶交易可成股票，已實現與擬制性獲利上千萬元。

檢調查出，洪水樹家族都是在禁止交易期間買進股票，且全是自家人，研判內線交易可能性高，有必要約談交叉比對說詞，釐清消息傳遞過程，並追查是否有人藉由實施庫藏股套利。

調查局北機站昨分兵廿一路搜索，約談洪水樹、洪天賜等九人。據了解，相關人均否認內線交易，稱因可成是家族企業，所以會定期買股票增加股權。

可成科技過去是蘋果iPhone、iPad等產品的金屬機殼供應商，號稱「蘋果概念股」績優生，曾挑戰四百元高價股，但近年股價卻持續探底，目前維持每股兩百元。洪水樹棄醫從商，將原本只做鋁合金壓鑄製造的家族企業，變成蘋果、特斯拉倚重的全球金屬機構件製造商，被認為是業界奇人，此次家族九人捲入內線交易被約談，震撼科技圈。

內線交易 洪水

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