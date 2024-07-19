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鄭文燦子弟兵 桃園議員張肇良涉關說收押

聯合報／ 記者陳恩惠朱冠諭／桃園報導

台塑集團楊姓前主管（右）昨坐輪椅由看護推進法院開庭。記者陳恩惠／攝影
台塑集團楊姓前主管（右）昨坐輪椅由看護推進法院開庭。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，現正羈押中；同案88歲被告、台塑集團楊姓前主管昨天第四度重開羈押庭，檢辯攻防136分鐘，法官雖認同檢方理由，仍考量楊年近9旬、健康狀況不佳，裁定以1500萬元交保，並命交出護照、台胞證；檢方表示，將研擬第四度抗告。至於鄭文燦的子弟兵、桃園市議員張肇良被控關說違建，檢方昨聲押禁見，桃園地院裁准。

鄭文燦捲入涉嫌林口工五擴大計畫弊案，主導者楊姓老翁於6月3日由檢方傳喚到案說明後被請回；6月21日二度傳喚到案時，檢方認定他涉案程度高，當庭逮捕聲請羈押，法官裁定350萬元交保；檢方抗告，本月4日桃院地院僅通知楊到案，卻未通知檢方蒞庭，裁定1千萬元交保；檢方不服再提抗告，12日羈押庭仍維持1千萬元交保；檢方又抗告，桃院昨天第四度開羈押庭，最終裁定加保500萬元。

楊姓老翁昨天由看護推輪椅抵達桃院，在律師陪同下進入法庭；媒體問他是否有信心交保，他未回答；承辦檢察官陳嘉義開庭前7分鐘抵達，對是否能將楊羈押，僅點頭示意。

檢方指楊姓老翁仍有逃亡、串證及滅證之虞，有羈押必要。桃園地院法官認為行賄犯罪嫌疑雖重大，且否認犯罪，楊在台塑集團地位極高，具相當的人脈及經濟能力，楊的友人住在美國，可接應他在國外生活，有逃亡動機；另楊的供述與其他被告廖俊松等人出入，且本案尚有未查扣的簽呈資料存在，仍有與其他共犯、證人勾串或滅證可能。

但法官考量楊姓老翁年近9旬，依就醫紀錄顯示健康情況不佳，且有持續就醫需求，審酌若讓他提出相當金額的保證金，佐以限制住居、限制出境、出海，且不得與相關證人接觸，又查扣護照、台胞證，應足以做為替代羈押手段。

羈押庭結束後，陳嘉義率先走出，臉色沉重抿嘴不發一語；楊的律師蔡麗清等人對交保結果也未表示意見。

另外，議員張肇良前天被搜索並帶回訊問，檢方查出5年前他擔任桃園市政顧問，疑為龍潭區某棟違章建築關說，但他否認。昨天認定張肇良涉嫌重大，有串供滅證之虞，向桃園地院聲請羈押獲准。桃園市長張善政說，地檢署如果日後要調資料，市府會全力配合。

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