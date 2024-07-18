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趁颱風來襲前枋寮外海偷渡19名越南人 船主下場曝光

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

去年8月下旬蘇拉颱風襲台前夕，海巡署在屏東枋寮外海10浬查獲3名台籍莊姓男子等3人，駕駛一艘無動力橡皮艇，載運19名越南偷渡犯企圖入境台灣，海巡查獲後，移送屏檢偵辦，法院審理後，三人違反入出國及移民法，判莊男緩刑2年，判決確定後向公庫支付10萬元，另兩名台籍人士楊男、黃男，均處徒刑4月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，海巡雷達操作員在去年8月29日凌晨查看雷情時，發現屏東縣枋寮鄉外10.5浬有1航跡可疑目標，統合岸、海、查緝、警力部署圍捕查緝，恆春海巡隊派遣線上巡防艇PP-3535艇及PP-3599艇進行雙艇攔查，海巡人員在凌晨1點左右發現該艘航跡可疑的白色動力橡皮艇，登檢發現該艇搭載19名越南籍人士，包含14男、5女，及3名台籍人士。

海巡指出，3名台籍人士趁蘇拉颱風來襲前夕，駕駛動力橡皮艇出海接應19名越南籍偷渡犯，伺機搶灘上岸，相關涉案人、船於當天凌晨2點12分帶返枋寮漁港調查後，依違反入出國及移民法移送偵辦。

判決指出，三人為圖私利，依照指示偷渡本案19名越南籍人士非法入境，嚴重危害國家個國境管理，更危及國家及國民安全甚鉅，考量犯後3人坦承犯行，分別判處3人共同犯未經許可入國罪，莊男處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，並應於判決確定之日起6個月內，向公庫支付10萬元。楊男、黃男，均處有期徒刑4月，可易科罰金。可上訴。

去年8月下旬蘇拉颱風襲台前夕，海巡署在屏東枋寮外海10浬查獲3名台籍莊男等3人，駕駛一艘無動力橡皮艇，載運19名越南偷渡犯企圖入境台灣。圖／海巡署提供
去年8月下旬蘇拉颱風襲台前夕，海巡署在屏東枋寮外海10浬查獲3名台籍莊男等3人，駕駛一艘無動力橡皮艇，載運19名越南偷渡犯企圖入境台灣。圖／海巡署提供
去年8月下旬蘇拉颱風襲台前夕，海巡署在屏東枋寮外海10浬查獲3名台籍莊男等3人，駕駛一艘無動力橡皮艇，載運19名越南偷渡犯企圖入境台灣。圖／海巡署提供
去年8月下旬蘇拉颱風襲台前夕，海巡署在屏東枋寮外海10浬查獲3名台籍莊男等3人，駕駛一艘無動力橡皮艇，載運19名越南偷渡犯企圖入境台灣。圖／海巡署提供
去年8月下旬蘇拉颱風襲台前夕，海巡署在屏東枋寮外海10浬查獲3名台籍莊男等3人，駕駛一艘無動力橡皮艇，載運19名越南偷渡犯企圖入境台灣。圖／海巡署提供
去年8月下旬蘇拉颱風襲台前夕，海巡署在屏東枋寮外海10浬查獲3名台籍莊男等3人，駕駛一艘無動力橡皮艇，載運19名越南偷渡犯企圖入境台灣。圖／海巡署提供
去年8月下旬蘇拉颱風襲台前夕，海巡署在屏東枋寮外海10浬查獲3名台籍莊男等3人，駕駛一艘無動力橡皮艇，載運19名越南偷渡犯企圖入境台灣。圖／海巡署提供
去年8月下旬蘇拉颱風襲台前夕，海巡署在屏東枋寮外海10浬查獲3名台籍莊男等3人，駕駛一艘無動力橡皮艇，載運19名越南偷渡犯企圖入境台灣。圖／海巡署提供

海巡署 蘇拉颱風 越南

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