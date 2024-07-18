民進黨桃市議員張肇良涉關說違建案 否認涉案桃檢聲押獲准

民進黨桃園市議員張肇良之前擔任市府顧問期間，涉嫌為龍潭區一處類屬於A0違章建築關說，桃園地檢署昨指揮調查局桃園市調處搜索服務處、龍潭區公所等10處，帶回犯罪嫌疑人及證人共12人，檢方複訊後今天清晨將張依貪汙罪的圖利、行使業務上登載不實文書等罪嫌，向桃園地院聲請羈押獲准，其餘包括魏姓女友、何姓女助理、陳姓公所約聘雇人員分別以8至10萬元交保，白手套邱男及時任工務課長王男則獲請回。

桃園地院說明，被告張肇良經訊問後，否認有共犯貪污治罪條例第6條第1項第4款主管事務圖利、同條第5款非主管事務圖利、刑法第213條公務員登載不實、刑法第215、216條行使業務登載不實罪嫌，惟有證人等人證述及卷內客觀事證可供佐證，足認被告涉犯上開犯罪嫌疑重大。

被告張男所涉犯之罪為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，本於趨吉避凶之人性，其逃亡、串證或滅證可能性較高，且被告擔任多屆縣市議員，具有相當的政治人脈，依目前案件偵辦進度，可得知另有相關人員未到案，而該等人員無論是供詞或證詞皆為證明被告是否涉有上開罪嫌。

又被告張男於檢方偵查中先全部否認，直到法院訊問時，才坦承部分客觀事實，前後反覆，與此案已到案的證人所述情節也不相同，是對於此案證人施以壓力影響其等證詞的可能性甚高，認為有勾串證人之虞。