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3死刑犯要總統赦免不成改告總統 行政法院指起訴不合法駁回確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

李德榮擄人勒贖並燒死人質、彭建源在卡拉OK店縱火釀5死、沈文賓犯三峽恩主公醫院雙屍案，3人都被處死刑，他們2022年間向時任總統蔡英文請求赦免，但申請逾2個月沒下文，訴願也未獲受理，改打行政訴訟。台北高等行政法院認為赦免或減刑是憲法賦予總統的特權，非司法機關所得審查，起訴不合法而駁回，最高行政法院今駁回抗告。

李德榮與巫秋標覬覦家境富裕的李姓被害人，2002年2月21日製造假車禍，趁李下車時綁架勒贖1500萬元，因不滿李父想降低贖金，縱火將被害人活活燒死在車內。

彭建源和周志強為拜把兄弟，周在鐵皮屋違法經營卡拉OK，彭常至該處飲酒唱歌，但彭因若干事情對周未顧結拜情誼、搪塞敷衍怒火中燒， 2012年3月12日購買汽油潑灑在鐵皮屋周圍縱火，5人逃生不及死亡。

沈文賓為查2011年離家的妻子張女，多次透過張兄女友潘孟瑤聯繫未果，翌年12月與弟沈文夏（判處19年）前往潘經營的檳榔攤，綁架潘女及鄰居呂俊偉。潘女未說出張女下落，沈文賓駕車至桃園灌溉水溝旁，將呂強行推下水溝並將呂壓入水中直至溺斃；接著同樣將潘女壓入水，反覆拉她衣領將頭部拉出水面再壓入水裡，重複數次直至死亡。

這3名死刑犯主張為落實公政公約「受死刑宣告者得請求特赦、減刑之權利」，國家有義務設置與之相應的程序，才合乎正當法律程序，而總統應有回覆申請赦免者、告知處理結果的義務，否則即屬違法違憲。他們不滿總統沒回應，提告要求總統應對他們請求赦免，作成核准特赦或減刑的行政處分。

北高行認為特赦、減刑屬憲法第40條所明定專屬總統的特權，且明文「依法行使」要件，死刑犯雖具請求特赦或減刑之權，但僅是促總統發動，不是說總統有義務應行一定行為、做就要受司法審查。

北高行指李德榮、彭建源、沈文賓主張有請求總統赦免的主觀公權利，進而為認為本件應受司法審查，屬「主觀意見」不可採，且行政法院也無審判權，起訴不合法，因此駁回。最高行政法院認同北高行見解，裁定抗告駁回確定。

37名待執行死刑的死囚質疑刑法死刑違憲，聲請法規範憲法審查，憲法法庭原定7月23日宣判，但12日已公告將延期宣判。

男子彭建源（中）縱火害5命遭判處死刑，他請求總統赦免卻等不到下文，提行政訴訟，台北高等行政法院以起訴不合法而駁回，最高行政法院今駁回抗告。圖／聯合報系資料照
男子彭建源（中）縱火害5命遭判處死刑，他請求總統赦免卻等不到下文，提行政訴訟，台北高等行政法院以起訴不合法而駁回，最高行政法院今駁回抗告。圖／聯合報系資料照

司法 死刑 特赦

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