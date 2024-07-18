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公股銀行員夫婦涉幫詐團洗錢獲利逾億 夫收押妻20萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

任職某公股銀行北市2分行的郭男與黃姓妻子，涉嫌協助詐騙集團洗錢，利用詐團成立人頭公司將犯罪所得改以虛擬貨幣，再變更為合法的現金，檢警估計郭姓夫妻獲利逾億元，桃園地檢署昨晚複訊後，將夫妻倆依加重詐欺取財、洗錢及組織犯罪條例等罪嫌，連夜向桃園地院聲請羈押，法官今天中午將郭男裁定應予羈押，並禁止接見、通信，至於黃女則因剛生產完，裁定以20萬元交保候傳。

法院說明郭男羈押禁見理由指出，被告郭男經訊問後否認犯行，然依卷內事證，認為確有詐欺贓款輾轉匯入人頭公司相關帳戶，依郭供述，提供他人身分證與交易對象，由他人代為做KYC的過程，可推認郭就涉及不法一事應有認知，足認他涉犯加重詐欺取財、洗錢、違反組織犯罪防制條例等罪的犯罪嫌疑重大。

法官指出，由於此案尚有與被告熟識相關人員未遭收押，且涉及不同專業人士規避金融機構的監管，足認有勾串之虞，考量案件目前已知被害人多達數十人，詐欺金額非低，又被告於此案共犯結構中較具主導性，審酌比例原則，認非予羈押，難以確保將來偵查、審判進行，有羈押必要，因此裁定予以羈押並禁止接見、通信。

至於黃女的部分，經訊問後同樣否認犯行，然依卷內事證可認確有詐欺贓款輾轉匯入人頭公司相關帳戶，且被告黃女經辦相關匯款業務，足認她犯罪嫌疑重大，且案件還有人員未被收押；考量黃女此案共犯結構中，相較郭等人而言較不具主導性，又被告黃女表示小孩年幼，審酌比例原則，認尚無羈押必要，裁定被告以新台幣20萬元具保，另命被告於案件偵查、審理期間不得與相關共犯、證人接觸。

檢警調查，郭男、黃女這對夫妻分別在某公股銀行的東區2個分行任職，夫妻倆因為加入網路的虛擬貨幣群組，遭其中的詐騙集團成員獲悉他倆銀行員的身分，進一步吸收加入詐騙集團，透過辦理放款業務的郭男找客戶貸款、投資詐團的虛擬貨幣，同時也將詐團詐欺所得的現金轉成虛擬貨幣，洗進2人找人頭開設的公司，再轉成合法現金，粗估夫妻倆至少獲利1億餘元，實際金額仍在釐清。

在公股銀行北市2分行任職的郭男、黃女夫妻檔，涉嫌協助詐欺集團洗錢，昨遭桃園地檢署帶回偵訊，依加重詐欺取財、洗錢及組織犯罪條例等罪嫌聲押，桃園地院法官將郭男裁定收押禁見，黃女由於剛生產完，予以20萬元交保。記者陳恩惠／攝影
在公股銀行北市2分行任職的郭男、黃女夫妻檔，涉嫌協助詐欺集團洗錢，昨遭桃園地檢署帶回偵訊，依加重詐欺取財、洗錢及組織犯罪條例等罪嫌聲押，桃園地院法官將郭男裁定收押禁見，黃女由於剛生產完，予以20萬元交保。記者陳恩惠／攝影

虛擬貨幣 詐欺 詐騙集團

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