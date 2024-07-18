可成科技董事長涉內線交易獲利千萬 檢調今搜索約談9人
上市公司可成科技（2474）洪姓董事長等人，涉嫌於2020、2021年間，在禁止交易期間交易可成股票，獲利及擬制性獲利數千萬元，涉嫌內線交易。台北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站、台北市調查處執行搜索21處，訊問被告9人。
可成科技網站顯示，可成以鋁合金壓鑄件起家，1988年開始研究鎂合金壓鑄技術，1994年與台灣筆記型電腦品牌大廠合作開發筆電鎂合金壓鑄件，近年為智慧型手機及高階筆電一體成型機殼廠商。
可成科技分別於2020年3月17日、2021年9月16日，在公開資訊觀測站發布重大訊息，將執行買回公司庫藏股份2萬5000仟股。
據了解，洪姓董事長、洪的妻子、兒女及家屬，於重大訊息發布後，涉嫌於禁止交易期間，交易可成股票，獲利及擬制性獲利達獲利上千萬元，涉犯證券交易法第171條第1項第1款之內線交易等罪。檢調今兵分21路搜索，預計稍晚將訊問洪姓董事長及涉案家屬共9人。
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