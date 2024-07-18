加保500萬！台塑大老四度羈押未成1500萬元交保 檢擬抗告

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見獲准，同案被告、88歲台塑集團前楊姓主管今天下午第四度重開羈押庭，歷經檢辯攻防136分鐘，檢方認有羈押之虞、極力爭辯，法官仍預知加保500萬、以1500萬元交保，並限制住居、出境、出海，禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關聯繫或接觸，目前正等候交保金送抵即可回家，桃園地檢署表示將研擬抗告。

鄭文燦涉貪案中，涉嫌主導工五擴大案旁農地欲自辦市地重劃的台塑集團前楊姓主管，首次於6月3日檢方大動作傳喚同案相關人等到案說明後，檢方諭知請回，6月21日二度遭傳喚到案時，由於涉案程度升高，檢當庭諭知逮捕並向法院聲請羈押，法官裁定以350萬元交保，檢不服提抗告，桃園地院本月4日通知楊男到案，在未通知檢方蒞庭下，竟讓楊加保650萬，以1000萬元交保，檢方再提抗告，12日上午重開羈押庭維持原1000萬元交保裁定，檢三度抗告，桃院今天下午四度召開羈押庭，最終裁定加保500萬、以1500萬元交保。