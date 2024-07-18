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加保500萬！台塑大老四度羈押未成1500萬元交保 檢擬抗告

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加保500萬！台塑大老四度羈押未成1500萬元交保 檢擬抗告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見獲准，同案被告、88歲台塑集團前楊姓主管今天下午第四度重開羈押庭，歷經檢辯攻防136分鐘，檢方認有羈押之虞、極力爭辯，法官仍預知加保500萬、以1500萬元交保，並限制住居、出境、出海，禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關聯繫或接觸，目前正等候交保金送抵即可回家，桃園地檢署表示將研擬抗告。

鄭文燦涉貪案中，涉嫌主導工五擴大案旁農地欲自辦市地重劃的台塑集團前楊姓主管，首次於6月3日檢方大動作傳喚同案相關人等到案說明後，檢方諭知請回，6月21日二度遭傳喚到案時，由於涉案程度升高，檢當庭諭知逮捕並向法院聲請羈押，法官裁定以350萬元交保，檢不服提抗告，桃園地院本月4日通知楊男到案，在未通知檢方蒞庭下，竟讓楊加保650萬，以1000萬元交保，檢方再提抗告，12日上午重開羈押庭維持原1000萬元交保裁定，檢三度抗告，桃院今天下午四度召開羈押庭，最終裁定加保500萬、以1500萬元交保。

楊男的羈押庭結束後，檢察官陳嘉義率先步出地下室的偵查庭，臉色沉重，甚至抿嘴不發一語，楊律師蔡麗清與陪同楊男到法院的另名資深律師隨即前往律師休息室，對於交保的結果也未表示意見。

台塑集團前楊姓主管今天四度召開羈押庭，歷經檢辯攻防136分鐘，法官仍裁定加保500萬、以1500萬元交保。記者陳恩惠 /攝影
台塑集團前楊姓主管今天四度召開羈押庭，歷經檢辯攻防136分鐘，法官仍裁定加保500萬、以1500萬元交保。記者陳恩惠 /攝影
台塑集團前楊姓主管的律師、前新竹市副市長蔡麗卿（前），與另名資深律師對於加保並以1500萬元的裁定未多說。記者陳恩惠 /攝影
台塑集團前楊姓主管的律師、前新竹市副市長蔡麗卿（前），與另名資深律師對於加保並以1500萬元的裁定未多說。記者陳恩惠 /攝影

律師 桃園地檢署

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