債務人找3惡煞上演強盜大戲...假裝配合上銬矇眼 得手25萬元判刑7年2月

李姓男子積欠江姓男子8萬元，2022年間不想還錢竟自導自演，找來程男等3名惡煞，上演「強盜大戲」，持槍抵住江男頭部、上銬、黑膠帶纏眼，強盜25萬元得逞。李男當下配合惡煞矇眼演戲，直到江男發現李男失聯報案，檢警查出真相，戳破李男謊言。士林地方法院今宣判，李男犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，判處7年2月徒刑。

判決指出，2022年1月4日晚間，從事木工的李男假意要清償多年前的借款，聯繫江男，相約新北三芝的辦公室見面，途中程男等3人先下車躲藏，李男單獨進屋再偷用手機聯繫，程男3人衝進屋內，由范男持槍抵住江男頭部，喝令不准亂動，謝男上銬江男、拿黑膠帶纏住雙眼，李男則假裝是被害人，配合讓程男上銬被綑綁，企圖掩飾主謀身分。程等3人搶走江男身上現金25萬元，逃逸後分贓，扣掉范男的槍枝13萬元，其餘人各平分4萬元。