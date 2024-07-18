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債務人找3惡煞上演強盜大戲...假裝配合上銬矇眼 得手25萬元判刑7年2月
李姓男子積欠江姓男子8萬元，2022年間不想還錢竟自導自演，找來程男等3名惡煞，上演「強盜大戲」，持槍抵住江男頭部、上銬、黑膠帶纏眼，強盜25萬元得逞。李男當下配合惡煞矇眼演戲，直到江男發現李男失聯報案，檢警查出真相，戳破李男謊言。士林地方法院今宣判，李男犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，判處7年2月徒刑。
判決指出，2022年1月4日晚間，從事木工的李男假意要清償多年前的借款，聯繫江男，相約新北三芝的辦公室見面，途中程男等3人先下車躲藏，李男單獨進屋再偷用手機聯繫，程男3人衝進屋內，由范男持槍抵住江男頭部，喝令不准亂動，謝男上銬江男、拿黑膠帶纏住雙眼，李男則假裝是被害人，配合讓程男上銬被綑綁，企圖掩飾主謀身分。程等3人搶走江男身上現金25萬元，逃逸後分贓，扣掉范男的槍枝13萬元，其餘人各平分4萬元。
合議庭認定，李男、程男不思循正當途徑獲取財物，犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，其中程男和被害人達成和解賠償8萬元，減刑一次，判刑3年6月，李男則在案發後佯裝被害人，誤導偵查方向，耗費司法資源，未和解賠償，判刑7年2月。可上訴。同案被告謝男通緝中，范男另行審結。
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