獄中爆徐巧芯涉「潛艦案」受特別安檢？ 矯正署：空泛指摘
國民黨立委徐巧芯大姑丈夫杜秉澄被控成立水房以虛擬貨幣洗錢，昨天晚間羈押庭中表示因爆料徐巧芯涉潛艦案在台北看守所遭「特別安檢」；矯正署今天表示，所內檢查對象涵括所有收容人，絕無針對特定人之事。
矯正署表示，台北看守所為維護所內秩序，保障人員安全，均按羈押法規定落實對收容人身體、舍房等活動區域進行安全檢查，杜絕違禁物品流入，檢查對象涵括所有收容人一體適用，絕無針對特定人士之情事。
此外，值勤同仁本於管理需要針對出庭還押的被告，會關注在外期間所遇情狀，以掌握情緒變化，如具輔導需求方能及時轉介心社人員關懷，避免脫序行為發生。
矯正署說，如收容人對各類管教作為有所質疑，可循正式申訴管道、外部視察人員或司法程序進行救濟維護自身權益，不應空泛指摘，斲傷矯正同仁的辛勞。
杜秉澄昨天向法官「告御狀」表示，偵查中延押庭爆料徐巧芯涉潛艦案後，受到看守所的「特別安檢」。
杜秉澄說，今年6月檢方聲請延押他，他在法庭曝光徐巧芯涉及國造潛艦聲紋案、收受回扣賄賂案、內線交易案後，某報連續報導這件事，約6月12日前後5天左右，在看守所中午用餐即受到管理員要求特別安檢。
杜說，當管理員在發布用中餐的指令後，他才剛打完飯，就被要求特別安檢，那是一種特別的行政行為，但他覺得並非基層的錯誤，而與打電話給看守所的「那個人」的謀策應該是息息相關，希望公權力去解決這件事情。
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