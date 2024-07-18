快訊

「爺爺親切、有愛」川普17歲正妹孫女現身拉票 川普台下寵溺神情藏不住

川普要台灣付保護費 台積電海外布局如何變化？魏哲家明確回應

影／88歲台塑大老今四開羈押庭 下車吃力坐上輪椅狀似虛弱貌

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見成功，同案被告、台塑集團88歲前主管楊兆麟本月12日三度召開羈押庭後，法院仍維持原1000萬元交保候傳，檢又提抗告，高院昨晚三度發回更裁，桃園地院今天下午2點第四度召開羈押庭，楊男下車後坐上輪椅在律師陪同下，由女看護推入法庭，對於是否有信心交保不願回答，檢方仍由承辦檢察官陳嘉義蒞庭，羈押與否將待開庭結果。

桃檢承辦檢察官陳嘉義同樣於開庭前7分鐘抵達桃園地院，對於這次是否能將楊男成功羈押，僅點頭示意並未多言，至於遭通知到庭的台塑前楊姓主管院方這次為免讓媒體掌握開庭時間，特地將羈押庭安排在「閒人勿進」的地下法庭召開。

台塑集團楊姓前主管獲千萬元交保，檢方三度提抗告，昨晚高院發回，桃園地院今天下午第四度召開羈押庭，楊男坐著輪椅由女看護推入法院。記者陳恩惠／攝影
台塑集團楊姓前主管獲千萬元交保，檢方三度提抗告，昨晚高院發回，桃園地院今天下午第四度召開羈押庭，楊男坐著輪椅由女看護推入法院。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署承辦鄭文燦案件的檢察官陳嘉義對楊姓前主管三度抗告成功，今天下午1點53分抵達地院蒞庭。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署承辦鄭文燦案件的檢察官陳嘉義對楊姓前主管三度抗告成功，今天下午1點53分抵達地院蒞庭。記者陳恩惠／攝影

台塑集團 桃園地院 鄭文燦 陳嘉義

延伸閱讀

陸籍慣竊男子空中橫行 航警蒐證逮人竊盜罪起訴

桃檢抗告成功！ 台塑大老明午四度重開羈押庭

鄭文燦案新發展！88歲台塑前主管1千萬元交保 高院認疑點多撤銷、發回

鄭文燦案88歲台塑前高層交保遭撤銷！超瞎理由曝光...開庭沒通知檢察官

相關新聞

影／88歲台塑大老今四開羈押庭 下車吃力坐上輪椅狀似虛弱貌

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見成功，同案被告、台塑集團88歲前主管楊兆麟...

獄中爆徐巧芯涉「潛艦案」受特別安檢？ 矯正署：空泛指摘

國民黨立委徐巧芯大姑丈夫杜秉澄被控成立水房以虛擬貨幣洗錢，昨天晚間羈押庭中表示因爆料徐巧芯涉潛艦案在台北看守所遭「特別安...

冒用身分取得居留 陸女非法入台18次、自首判1年2月

中國籍林姓女子冒用友人身分取得長期居留資格，民國96至107年間非法入台18次，前年再申請入境時自首遭逮；橋院依偽造文書...

財務長侵占公款填個人負債窟窿 還錢加賠100萬求原諒

基隆市一家公司的呂姓財務長，因為個人負債，趁職務機會侵占公款278萬多元，導致公司營運出狀況。鍾姓業者查帳後提告，呂男承...

高市前議員為郭台銘買連署書 陳乃靜等8男女判有罪

高雄市前議員陳乃靜去年擔任立委參選人郭倍宏後援總會長期間，得悉鴻海集團創辦人郭台銘和賴佩霞爭取獨立參選總統、副總統連署，...

男子燒毀賴清德、綠立委競選旗幟…候選人開告 法官判罰1萬

陳姓男子在今年總統大選期間持打火機燒毀民進黨立委候選人謝佩芬、總統候選人賴清德的競選旗幟，謝女提告，陳依毀損他人物品罪起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。