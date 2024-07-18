影／88歲台塑大老今四開羈押庭 下車吃力坐上輪椅狀似虛弱貌

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見成功，同案被告、台塑集團88歲前主管楊兆麟本月12日三度召開羈押庭後，法院仍維持原1000萬元交保候傳，檢又提抗告，高院昨晚三度發回更裁，桃園地院今天下午2點第四度召開羈押庭，楊男下車後坐上輪椅在律師陪同下，由女看護推入法庭，對於是否有信心交保不願回答，檢方仍由承辦檢察官陳嘉義蒞庭，羈押與否將待開庭結果。

桃檢承辦檢察官陳嘉義同樣於開庭前7分鐘抵達桃園地院，對於這次是否能將楊男成功羈押，僅點頭示意並未多言，至於遭通知到庭的台塑前楊姓主管院方這次為免讓媒體掌握開庭時間，特地將羈押庭安排在「閒人勿進」的地下法庭召開。