冒用身分取得居留 陸女非法入台18次、自首判1年2月

中國籍林姓女子冒用友人身分取得長期居留資格，民國96至107年間非法入台18次，前年再申請入境時自首遭逮；橋院依偽造文書等罪判林女1年2月徒刑，得易科罰金。

橋頭地方法院判決書指出，林女民國90年間為入境台灣，冒用中國籍歐姓友人身分，先以歐女名義在台辦理假離婚，並偽造對方署名申請居留，經不知情公務員審核無誤後取得長期居留資格。

林女持偽造入出境許可證自96年4月至107年11月間，通過移民署查驗人員審查，非法入境台灣18次，她在111年11月間為申請入境時，主動向內政部移民署遞交自白書，遭移民署南區事務大隊高雄市專勤隊偵辦。

法官調閱林女自白、證人陳述及相關單位文書資料，認為林女符合自首要件得減刑，並考量林女犯罪動機、目的、冒用名義期間長、入境次數多等情形，依行使偽造私文書、未經許可進入台灣地區等罪，處林女1年2月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。