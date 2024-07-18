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財務長侵占公款填個人負債窟窿 還錢加賠100萬求原諒

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一家公司的呂姓財務長，因為個人負債，趁職務機會侵占公款278萬多元，導致公司營運出狀況。鍾姓業者查帳後提告，呂男承諾全數償還，外加給付100萬元賠償金，獲得業者原諒。基隆地院審理後，依業務侵占罪判呂1年徒刑。緩刑5年。全案可上訴。

判決指出，呂男擔任一家食品製作零售公司的財務長，掌管公司財務、出納等事務。呂男因為自身有負債，為了清償私人債務，2021年初起利用職務之便，擅自提領公司名銀行帳戶內存款，或轉出到呂個人帳戶據為己有，也有請不知情的付款廠商，將公司應收帳款，匯入呂的個人帳戶，累計侵占公司款項共278萬2000元。

呂男任職的公司鍾姓負責人得知公司財務出狀況，心中起疑，會同股東查證，並於2022年10月間質問呂男，呂坦承侵占公司應收帳款。鍾男報警後，呂男返還127萬800元。警方詢問後將呂男送辦，基隆地檢署檢察官偵查後，依侵占罪嫌起訴呂男。

法院審理時，呂男認罪，坦承侵占公司278萬2000元，並稱已經陸續還款127萬800元，尚欠約150萬元。因為他的行為導致公司營運有問題，他除跟鍾姓業者協商尾款給付方式，另外還會再賠償100萬元，他會依約履行分50期還款調解條件。

鍾男說，他代表公司同意呂男提出的還款計畫，呂男要彌補公司損失，希望依約履行調解條件，也希望法官從輕量刑，給予呂男緩刑宣告，讓呂男能賺錢來還公司。

法官指出，呂男受僱擔任私民間公司財務長，因一己之私未能忠實履行責任，侵占公司應收帳款，應予責難。念及呂男自白坦承犯行，兼衡已與告訴人達成調解，允諾按期賠償，以及犯罪動機、手段等情狀，處有期徒刑1年。緩刑5年。

基隆市一家公司的呂姓財務長，侵佔公款278萬多元，案發後承諾償還，外加給付100萬元賠償金。基隆地院審理後，依業務侵占罪判呂1年徒刑。緩刑5年。記者邱瑞杰／攝影
基隆市一家公司的呂姓財務長，侵佔公款278萬多元，案發後承諾償還，外加給付100萬元賠償金。基隆地院審理後，依業務侵占罪判呂1年徒刑。緩刑5年。記者邱瑞杰／攝影

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