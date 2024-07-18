高市前議員為郭台銘買連署書 陳乃靜等8男女判有罪

高雄市前議員陳乃靜去年擔任立委參選人郭倍宏後援總會長期間，得悉鴻海集團創辦人郭台銘和賴佩霞爭取獨立參選總統、副總統連署，便指示後援會幹部與志工，收購連署書。高雄地方法院依違反總統、副總統選罷法，判陳乃靜2年徒刑，併科400萬元罰金。全案可上訴。

中央選舉委員會公告，去年9月19日起至11月2日，是第16任總統、副總統選舉受理連署期間。郭台銘與賴佩霞要參選總統、副總統選舉，應取得選舉人總數1.5%，即28萬9667人的連署書，才能獲候選人資格。

判決指出，陳乃靜藉擔任郭倍宏參選高雄市第六選區立委後援會總會長，為了使郭台銘順利獲連署成功，利用後援會志工接待民眾及拜票，指示後援會總務陳姓男子、會計朱姓女子負責發放賄款，以每份500元價碼，向民眾收購郭台銘的連署書，計畫對價募集4000份連署書，後由曾姓、董姓、許姓、陳姓、吳姓等男女志工，募得約1160份連署書。

合議庭認為，陳乃靜等8人在總統、副總統連署階段行賄，嚴重影響選舉投票制度的公平、公正，破壞民主法治秩序，對社會造成相當危害，違反總統、副總統選罷法交付賄賂等罪，判陳乃靜有罪，另宣告緩刑5年，應支付公庫600萬元、褫奪公權4年。其餘7名男女分別判刑6月至1年6月徒刑，總務緩刑4年、會計緩刑3年。